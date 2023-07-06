تكنولوجيا: Nothing تقدم Ear (2) بنسختها الجديدة مع ميزتين جديدتين

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت Nothing، العلامة التجارية للسلع الاستهلاكية التي تتخذ من لندن مقراً لها ، عن اصدار لون جديد لسماعات Ear (2) ذات خاصية إلغاء الضوضاء والحاصلة على شهادة الصوت عالي الدقة المعتمدة، كما أعلنت الشركة عن إضافة معادل صوت متقدم وجديد لكل من Ear (2) و Ear (stick)، وميزة خفض الضوضاء لـEar (stick).

Ear (2) باللون الأسود

توفر Ear (2) تجربة صوت حقيقية ، حيث تتميز بشهادة الصوت عالي الدقة وتقنية LHDC 5.0. وتتميز سماعات الأذن بمحرك مخصص مقاس 11.6 مم لصوت جهير وعميق وقوي وترددات عالية و واضحة للغاية مع تصميم جديد للغرفة المزدوجة يعزز جودة الصوت الإجمالية مع تدفق هواء أكثر سلاسة. تتميز Ear (2) أيضًا بتوصيل مزدوج لسهولة تبديل الجهاز ، وملف تعريف صوت شخصي من أجل اضافة تخصيص متقدم ، وتقنية Clear Voice المقاومة للرياح وضوضاء التجمعات ، وإلغاء الضوضاء النشط المخصص الذي يتكيف مع الشكل الفريد لقناة أذن المستخدم. يأتي اللون الأسود الجديد بعد فوز Ear (2) مؤخرًا بجائزة Red Dot Design ويتميز بلمسة نهائية سوداء مطفية. يتوفر اصدار Ear (2) الأسود الآن بكمية محدوده على موقع Nothing الالكتروني وسيكون متاحًا أيضاً على نطاق أوسع في دول مجلس التعاون الخليجي اعتبارًا من 22 يوليو.

معادل صوت متقدم

يمكن لمستخدمي Ear (2) و Ear (stick) الآن الاستمتاع بمعادل الصوت المتقدم الجديد لتخصيص الصوت بمستوى أعلى من الدقة. يمنح هذا المعادل المتقدم الجديد للمستخدمين مزيدًا من الحرية للتحكم في الطريقة التي يريدون بها سماع موسيقاهم من خلال واجهة رسومية سهلة الاستخدام وبسيطة. يسمح بمستوى عميق من التخصيص من خلال موازن حدودي ذو 8 نطاقات مع معاينة في الوقت الفعلي للتغييرات وعامل Q الكامل والتحكم في التردد. ستتيح هذه الميزة الجديدة المتوفرة عبر تطبيق Nothing X ، للمستخدمين مشاركة ملف تعريف EQ الخاص بهم أو تنزيل ملفات تعريف الآخرين من خلال رمز الاستجابة السريعة.

خفض الضوضاء

تقدم Nothing أيضًا ميزة خفض الضوضاء لمستخدمين Ear (stick) لتمكينهم من تخفيف الضوضاء المحيطة والاستمتاع بالموسيقى على مستوى أعمق. تم تصميم Ear (stick) لتوفير الراحة طوال اليوم مع صوت استثنائي ، بفضل مشغلها المخصص 12.6 مم ، وتتميز السماعات بعلبة شحن فريدة مستوحاة من التصاميم التجميلية الكلاسيكية. توفر ميزة خفض الضوضاء مزيدًا من الراحة لتجربة الاستماع. للوصول إلى هذه الميزة الجديدة ، يمكن للمستخدمين الانتقال إلى الإعدادات في تطبيق Nothing X.

ويأتي إصدار Ear (2) باللون الأسود مزوداً بمشغل مخصص مقاس 11.6 مم للحصول على صوت جهير وعميق وقوي وفائق الوضوح. علاوة على ذلك، فإن سماعات الأذن قادرة على إجراء اتصال مزدوج لسهولة تبديل الجهاز، وتحسين تقنية Clear Voice المقاومة للرياح والحشود، وإلغاء الضوضاء النشط المخصص، وملف تعريف الصوت الشخصي الذي يتكيف مع الشكل الفريد لقناة أذن المستخدم.

السعر والتوافر

ستتوفر Ear (2) باللون الأسود بسعر 539 ريال سعودي / 479 درهم إماراتي في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة.

س تتوفر النسخة السوداء يوم 15 يوليو في شرف دي جي دبي مول في الإمارات العربية المتحدة ومكتبة جرير في حي العليا في الرياض .

ستبدأ الطلبات المسبقة في وقت لاحق في 18 يوليو وفتح المبيعات في 22 يوليو.

سيتوفر معادل الصوت المتقدم اعتبارًا من اليوم على تطبيق Nothing X لجميع مستخدمي Ear (2) Ear (2) و ( Ear (stick.

ستتوفر ميزة تقليل الضوضاء اليوم على تطبيق Nothing X لجميع مستخدمي Ear (stick).

حول Nothing

وٌجدت شركة Nothing لجعل التكنولوجيا ممتعة من جديد. تأسست في عام 2020، تمكن هاتفهم الذكي الأول، Phone (1) من دخول قائمة مجلة تايم المرموقة عن “أفضل الاختراعات لعام 2022” من خلال التصميم المتطور وابتكار واجهة المستخدم. وتقوم الشركة التي تتخذ من لندن مقرا لها بإنشاء نظام بيئي بديل للمنتجات التقنية للشباب والمبدعين. ويتم تطوير منتجات Nothing بالتعاون الوثيق مع مجتمعهم، والذي يضم أكثر من 8000 مستثمر من القطاع الخاص، ويتم تصنيعها مع وضع الاستدامة في المقدمة.

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