تكنولوجيا: مؤتمر “Galaxy Unpacked” ينطلق من كوريا الجنوبية في 26 من يوليو

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكدت سامسونج بشكل رسمي اليوم على خططها لعقد مؤتمر “Galaxy Unpacked” في 26 من شهر يوليو الجاري، على أن يعقد الحدث في كوريا الجنوبية.

شاركت سامسونج إعلان تشويقي اليوم كشفت من خلاله عن موعد رسمي لإنطلاق مؤتمر الشركة المرتقب للإعلان الرسمي عن جيل جديد من هواتف الشركة القابلة للطي.

ومن المقرر أن يتم بث الحدث المنتظر من سامسونج عبر قناة الشركة الرسمية على منصة اليوتيوب، وأيضاً عبر الموقع الرسمي للشركة.

أيضاً لم يؤكد الإعلان التشويقي على المنتجات المقرر الكشف عنها خلال المؤتمر، إلا أن هاتف Galaxy Flip5 يظهر بشكل واضح في المقطع التشويقي، لذا من المتوقع أن يتم الإعلان عن هذا الإصدار مع هاتف Galaxy Z Fold5 في المؤتمر القادم، لذا نترقب مزيد من التفاصيل في الحدث الرسمي لاحقاً هذا الشهر.

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