تكنولوجيا: رصد هاتف Nothing Phone (2) في منصة Geekbench بمعالج Snapdragon 8+ Gen 1

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - ينطلق حدث Nothing في 11 من يوليو لكشف النقاب عن هاتف Nothing Phone (2)، ولقد رصد الهاتف بالفعل في قاعدة بيانات Geekbench بمعالج Snapdragon 8+ Gen 1، وذاكرة عشوائية 12 جيجا بايت رام.

كان “Carl Pei” الرئيس التنفيذي لشركة Nothing قد أكد في شهر مايو على أن هاتف Phone (2) المرتقب يأتي بمعالج كوالكوم Snapdragon 8+ Gen 1، وهو ما كشفت عنه التسريبات التي جاءت من قاعدة بيانات Geekbench اليوم.

كما توضح التسريبات الجديدة أن هاتف Nothing Phone (2) يأتي بنظام تشغيل Android 13، وذاكرة عشوائية 12 جيجا بايت رام.

ولقد سجل هاتف Phone (2) في إختبارات Geekbench عدد 1733 نقطة في إختبارات الأنوية الأحادية، و4207 نقطة في إختبارات الأنوية المتعددة.

وفي إختبارات أخرى سجل الهاتف 1739 نقطة في إختبارات الأنوية الأحادية و3983 في إختبارات الأنوية المتعددة.

أيضاً أكدت Nothing على بعض تفاصيل مواصفات هذا الإصدار الذي يضم شاشة بحجم 6.7 إنش، وبطارية بقدرة 4700 mAh، كما تؤكد الشركة على أن الهاتف يدعم تحديث نظام الأندوريد على مدار ثلاث سنوات، كما يدعم تحديث برمجيات الحماية على مدار 4 سنوات.

يذكر أن قناة “Marques Brownlee” على منصة اليوتيوب كشفت عن تصميم هاتف Phone (2) بتفاصيل كاملة، والذي يأتي ببعض التغييرات في التصميم.

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