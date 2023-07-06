علوم وتكنولوجيا

تكنولوجيا: رصد هاتف Nothing Phone (2) في منصة Geekbench بمعالج Snapdragon 8+ Gen 1

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Sultan Alqahtani 0 تبليغ

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كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - ينطلق حدث Nothing في 11 من يوليو لكشف النقاب عن هاتف Nothing Phone (2)، ولقد رصد الهاتف بالفعل في قاعدة بيانات Geekbench بمعالج Snapdragon 8+ Gen 1، وذاكرة عشوائية 12 جيجا بايت رام.

كان “Carl Pei” الرئيس التنفيذي لشركة Nothing قد أكد في شهر مايو على أن هاتف Phone (2) المرتقب يأتي بمعالج كوالكوم Snapdragon 8+ Gen 1، وهو ما كشفت عنه التسريبات التي جاءت من قاعدة بيانات Geekbench اليوم.

كما توضح التسريبات الجديدة أن هاتف Nothing Phone (2) يأتي بنظام تشغيل Android 13، وذاكرة عشوائية 12 جيجا بايت رام.

ولقد سجل هاتف Phone (2) في إختبارات Geekbench عدد 1733 نقطة في إختبارات الأنوية الأحادية، و4207 نقطة في إختبارات الأنوية المتعددة.

وفي إختبارات أخرى سجل الهاتف 1739 نقطة في إختبارات الأنوية الأحادية و3983 في إختبارات الأنوية المتعددة.

أيضاً أكدت Nothing على بعض تفاصيل مواصفات هذا الإصدار الذي يضم شاشة بحجم 6.7 إنش، وبطارية بقدرة 4700 mAh، كما تؤكد الشركة على أن الهاتف يدعم تحديث نظام الأندوريد على مدار ثلاث سنوات، كما يدعم تحديث برمجيات الحماية على مدار 4 سنوات.

يذكر أن قناة “Marques Brownlee” على منصة اليوتيوب كشفت عن تصميم هاتف Phone (2) بتفاصيل كاملة، والذي يأتي ببعض التغييرات في التصميم.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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