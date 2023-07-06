تكنولوجيا: تطبيق Threads ينجح في جذب 10 مليون مستخدم للتسجيل خلال 7 ساعات الأولى

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت شركة Meta تطبيق Threads الجديد الذي ينافس تطبيق تويتر، ولقد نجح التطبيق بالفعل في جذب 10 مليون مستخدم للتسجيل خلال 7 ساعات الأولى من إنطلاق التطبيق.

يدعم تطبيق Threads المستخدمين في نشر المحتوى من نصوص أو الصور ومقاطع الفيديو التي تصل إلى مدة 5 دقائق، كما يقدم للمستخدمين ميزة تسجيل التعليقات، أو الإعجاب، أو إعادة مشاركة الرسائل التي تم نشرها من قبل الأخرين.

ولقد أكد “Mark Zuckerberg” الرئيس التنفيذي لشركة Meta على أن التطبيق الذي يتوفر بشكل محدود في الأسواق الآن، نجح بالفعل في جذب 10 مليون مستخدم، ولقد إستطاع التطبيق أن يضم 2 مليون مستخدم خلال ساعتين فقط من إنطلاق التطبيق.

أيضاً أوضحت بعض التفاصيل أن التطبيق إستطاع أن يجذب من 250 إلى 350 من المستخدمين من أكثر من 100 سوق حول العالم للتسجيل كل ثانية.

يذكر أن تطبيق Threads يتوفر الآن في متجر تطبيقات ابل، وأيضاً متجر جوجل بلاي، ويمكن التسجيل في التطبيق بسلاسة بحساب Instagram الخاص بالمستخدم، والذي سيعمل على نقل بيانات المستخدم بشكل تلقائي إلى التطبيق الجديد.

المصدر

اعلان





