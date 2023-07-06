تكنولوجيا: جهاز Honor Pad X9 اللوحي ينطلق بمعدل تحديث 120Hz

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت Honor اليوم عن جهاز Honor Pad X9 اللوحي الذي ينطلق بمعدل تحديث 120Hz، وقدرة بطارية 7250 mAh، وسعر 250 يورو.

يأتي Honor Pad X9 بشاشة IPS LCD بحجم 11.5 إنش، ودقة عرض 2000 في 1200 بيكسل، كما تدعم الشاشة تغطية من ألوان sRGB بنسبة 100%، وتتميز الشاشة بمعدل تحديث 120Hz.

كما يضم Pad X9 عدد 6 من المكبرات الصوتية والتي تنقسم إلى اثنان من المكبرات الصوتية في اليمين و2 في اليسار وأيضاً اثنان في الجزء السفلي، والتي تهدف لدفع صوتيات متعددة الإتجاهات، مع تقنية “Honor Histen”.

أيضاً يدعم هذا الإصدار رقاقة معالج Snapdragon 685، وينطلق بواجهة MagicOS 7.1 التي ترتكز على نظام تشغيل Android 13.

ويدعم الجهاز اللوحي مميزات مثل “Google Kids Space” وتطبيق Family Link الذي يدعم الأبوين في تحديد المحتوى، ووقت الشاشة للأطفال، كما تدعم ميزة “Honor Connect” مشاركة الملفات بسلاسة بين أجهزة Honor.

كما يتميز جهاز Honor Pad X9 اللوحي بتصميم معدني بسماكة 6.9مم، ووزن 495 جرام، ويدعم هذا الإصدار بطارية بقدرة 7250 mAh.

ويدعم Pad X9 تقنية Wi-Fi، ويأتي بذاكرة عشوائية 4 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 128 جيجا بايت بسعر 250 يورو، على أن يتوفر في السوق الأوروبي بدءاً من 19 من يوليو.

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