تكنولوجيا: Honor تطلق هاتف Honor 90 للأسواق العالمية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت Honor هاتف Honor 90 اليوم في السوق الأوروبي، بعد أن قدمت الهاتف في السوق الصيني خلال شهر مايو الماضي.

كانت شركة Honor قد أكدت على خططها لإطلاق هاتف Honor 90 للأسواق العالمية قريباً، ولقد انطلق الهاتف اليوم بالفعل بمعالج Snapdragon 7 Gen 1 ومستشعر رئيسي بدقة 200 ميجا بيكسل.

ويتميز الهاتف بشاشة AMOLED بحجم 6.7 إنش، ودقة 1200 بيكسل، كما يضم الهاتف بطارية بقدرة 5000 mAh، ويأتي بتقنية الشحن السريع بقدرة 66W.

ويتوفر Honor 90 في السوق الأوروبي باثنان من الإختيارات في الذاكرة العشوائية، على أن يتوفر النموذج الرئيسي بذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام وسعة 256 جيجا بايت بسعر 550 يورو، ويتوفر النموذج الأعلى بذاكرة عشوائية 12 جيجا بايت رام وسعة 512 جيجا بايت بسعر 600 يورو.

أيضاً من المقرر أن يتوفر الهاتف في السوق الأوروبي بثلاثة إختيارات في الألوان هم الأسود، والأخضر، إلى جانب اللون الفضي، على أن يتوفر الهاتف للبيع في 18 من يوليو.

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