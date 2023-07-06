تكنولوجيا: رصد هواتف Realme GT Neo 6 في قاعدة بيانات TENAA

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد شركة Realme لإطلاق الإصدارات الجديدة من سلسلة الهواتف الذكية Realme GT Neo 6، ولقد رصد اثنان من الإصدارات في قاعدة بيانات TENAA إستعداداً للإعلان المرتقب.

أطلقت Realme للأسواق هاتف GT Neo 5 بتقنية الشحن السريع بقدرة 240W، ومن جديد تستعد الشركة لإطلاق هواتف GT Neo 6، ولقد رصد اثنان من الإصدارات في قاعدة بيانات TENAA بنماذج رقم RMX3820 وRMX3823.

وتؤكد التسريبات على أن هواتف Realme GT Neo 6 تأتي بإعدادات ثلاثية في الكاميرة الخلفية، كما يأتي الجزء الخاص بالكاميرة بتصميم شفاف مستطيل في الجزء العلوي من الجهة الخلفية.

كما تشير التوقعات إلى أن هاتف GT Neo 6 يأتي برقاقة معالج Dimensity 9200، بينما ينطلق GT Neo 6 Pro برقاقة معالج Snapdragon 8 Gen 2.

ومن المتوقع أن يضم كلا الإصدارين شاشة AMOLED بحجم 6.74 إنش، مع مستشعر رئيسي بدقة 50 ميجا بيكسل في الكاميرة الخلفية، بينما تشير التوقعات إلى أن الإختلاف بين هاتفي Realme GT Neo 6، وRealme GT Neo 6 Pro سيكون في المعالج وتقنية الشحن، لذا نترقب الحدث الرسمي لمزيد من التفاصيل.

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