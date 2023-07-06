شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: موزيلا تعلن إطلاق الإصدار الأخير من فايرفوكس لأنظمة التشغيل القديمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت موزيلا أنها ستطلق الإصدار الأخير من فايرفوكس لأنظمة التشغيل القديمة، حيث أنهت مايكروسوفت دعمها لنظامي التشغيل ويندوز 7 ووويندوز 8 ونتيجة في يناير الماضي، لذلك يقوم فايرفوكس أيضًا بإصدار آخر تحديث لنظامي التشغيل ويندوز 7 و ويندوز 8.





انتهاء دعم فايرفوكس لنظام التشغيل macOS

وبالمثل يحصل فايرفوكس على آخر إصدار رئيسي يدعم Apple macOS Sierra 10.12 و macOS High Sierra 10.13 و macOS Mojave 10.14.

وقالت "سيتم ترحيل المستخدمين تلقائيًا إلى الإصدار 115 ESR من Firefox حتى يستمروا في تلقي تحديثات أمنية مهمة".





لماذا التطوير مهم؟

مع انتهاء دورة التحديث يمكن أن يؤدي استخدام إصدار قديم من متصفح الويب إلى كسر التوافق مع بعض مواقع الويب في المستقبل لأنها تعتمد الآن تقنيات ويب جديدة. ومع ذلك، صرحت Mozilla أن بعض تصحيحات الأمان ستظل متاحة لهؤلاء المستخدمين.





ما الجديد في Firefox 115.0؟

يحصل الإصدار الرسمي من Mozilla Firefox 115.0 على تحديث ملحوظ بمناسبة إصدار الدعم الموسع الجديد (ESR).

يضيف الإصدار الأخير أيضًا دعمًا لترحيل طرق الدفع المحفوظة في Chrome إلى Firefox.

بالنسبة لمستخدمي نظام التشغيل Linux Firefox 115.0 ، يجلب المتصفح فك تشفير فيديو رسومات Intel والذي يتم تمكينه افتراضيًا لتمكين تسريع الأجهزة.

يوفر Firefox 115 أيضًا دعمًا لمكون OpenH264 الإضافي من Cisco للأنظمة الأساسية التي تفتقر إلى فك تشفير الفيديو H.264.

تشمل الميزات الأخرى التي تواجه المستخدم القدرة الإضافية للنقرات الوسطى على الماوس.

يتعامل أحدث متصفح الآن مع النقرات الوسطى على زر علامة تبويب جديدة على أنها فتح محتويات الحافظة.

سيسمح Firefox 115 أيضًا بإجراءات التراجع والإعادة في حقول كلمة المرور.

في السابق أطلقت Mozilla الحماية الكاملة لملفات تعريف الارتباط افتراضيًا للمستخدمين في جميع أنحاء العالم.

تم إصدار الميزة لأنظمة تشغيل Windows و Mac و Linux و Android.