شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعنى إيه درع أرتميس الحرارى؟.. خطوة رئيسية نحو مهمة القمر التابعة لناسا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تم تثبيت الدرع الحراري بنجاح على مركبة الفضاء أرتميس 2 "أوريون" في مركز كينيدي للفضاء التابع لناسا في فلوريدا، ويضمن هذا المكون الحاسم، الذي يبلغ عرضه 16.5 قدما، سلامة رواد الفضاء على متن الطائرة عند العودة من خلال حماية المركبة الفضائية من درجات الحرارة الخارجية القصوى التي تصل إلى 5000 درجة فهرنهايت.

وأكملت الفرق تركيب الدرع الحراري للمركبة الفضائية أرتميس الثاني أوريون داخل الخليج العالي لعمليات نيل أرمسترونج ومبنى الخروج في مركز كينيدي للفضاء التابع لناسا في فلوريدا، وفقاً لموقع scitechdaily.

يعد الدرع الحراري الذي يبلغ عرضه 16.5 قدما أحد أهم الأنظمة على مركبة أوريون الفضائية لضمان عودة آمنة لرواد الفضاء على متنها، مع عودة المركبة الفضائية إلى الأرض بعد مهمتها حول القمر، وستسافر بسرعة حوالي 25000 ميل في الساعة وستواجه درجات حرارة خارجية تقارب 5000 درجة فهرنهايت (2700 درجة مئوية)، داخل المركبة الفضائية.

بعد ذلك، سيتم تجهيز المركبة الفضائية ببعض لوحاتها الخارجية قبل الاختبار الصوتي في وقت لاحق من هذا الصيف، وستعمل هذه الاختبارات على التحقق من صحة وحدة الطاقم التي يمكنها تحمل الاهتزازات التي ستختبرها طوال مهمة أرتميس الثانية، أثناء الإطلاق والطيران والهبوط.

بمجرد اكتمال الاختبار الصوتي، سيقوم الفنيون بإرفاق وحدة الطاقم بوحدة خدمة أوريون، مما يمثل علامة فارقة رئيسية لمهمة أرتميس الثانية، وهي المهمة الأولى مع رواد فضاء تحت قيادة أرتميس والتي ستختبر وتحقق من جميع أنظمة أوريون اللازمة للبعثات المأهولة في المستقبل.