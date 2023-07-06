شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيلون ماسك: تسلا تستعد لصنع سيارات ذاتية القيادة بالكامل هذا العام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة تسلا، عملاق السيارات الكهربائية، إنه من المقرر أن يحقق سيارات ذاتية القيادة بالكامل "في وقت لاحق من هذا العام"، في أحدث توقعات الملياردير لهذا الإنجاز الذي طال انتظاره.

وقال ماسك عبر رابط الفيديو في حفل افتتاح مؤتمر الذكاء الاصطناعي في شنغهاي: "فيما يتعلق بمكان تيسلا في هذه المرحلة، أعتقد أننا قريبون جدًا من تحقيق القيادة الذاتية الكاملة دون إشراف بشري"، وفقاً لموقع gadgets360 الهندي.

وأضاف الملياردير: "هذه مجرد تكهنات، لكنني أعتقد أننا سنحقق قيادة ذاتية كاملة، ربما ما يمكن أن نطلق عليه أربعة أو خمسة، أعتقد في وقت لاحق من هذا العام"، في إشارة إلى اثنين من أكثر المستويات تقدمًا في تكنولوجيا القيادة الذاتية. .

اعترف رجل الأعمال ومالك تويتر بأنه أخطأ في التنبؤات السابقة على هذا الجدول الزمني، لكنه أضاف: "أشعر أننا أقرب إلى ذلك مما كنا عليه في أي وقت مضى".

فات ماسك مواعيده النهائية للحصول على سيارة ذاتية القيادة بالكامل - وأثارت تقنية مساعدة السائق في تسلا تحقيقات تنظيمية في الولايات المتحدة.

الصين هي أكبر سوق للسيارات الكهربائية في العالم، وأعلنت تسلا في أبريل أنها ستبني مصنعًا ضخمًا ثانيًا في شنغهاي.