شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: سيارة طائرة تحصل على شهادة صلاحية من إدارة الطيران الفيدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتمدت إدارة الطيران الفيدرالية شهادة اختبار سيارة طائرة، وهي أول مركبة كهربائية بالكامل يمكنها الطيران والسفر على الطرق للحصول على موافقة الحكومة الأمريكية.

قالت ألف أوتوموتيف إن سيارتها / طائرتها، التي يطلق عليها اسم "النموذج أ" ، هي أول مركبة طيران يمكن قيادتها على الطرق العامة وقادرة على الوقوف مثل السيارات العادية.

كما أن لديها قدرات الإقلاع والهبوط العمودي، من الواضح أنها ستكون قادرة على حمل راكب واحد أو اثنين وسيكون لها نطاق طريق يصل إلى 200 ميل ومدى طيران يصل إلى 110 أميال وفقا لCNN العالمية.

تتوقع الشركة بيع السيارة مقابل 300000 دولار لكل منها مع التسليم الأول المتوقع في نهاية عام 2025.

وأكدت إدارة الطيران الفيدرالية (FAA) أنها أصدرت للشركة شهادة خاصة بصلاحية الطيران ، تسمح لأغراض محدودة تشمل المعرض والبحث والتطوير.

تعمل العديد من الشركات على VTOLs الكهربائية بالكامل ، والتي تعني إقلاع وهبوط المركبات، وقالت إدارة الطيران الفيدرالية أن ألف "ليست أول طائرة من نوعها" تحصل على شهادة صلاحية خاصة للطيران.

إلا أن "ألف" أشارت إلى أن مركبتها مختلفة بسبب قدرتها على العمل على الطرق وفي الهواء على حدٍ سواء، لتظهر وكأنها سيارة عادية وأن تقف في أماكن وقوف عادية.

"نحن متحمسون لتلقي هذه الشهادة من إدارة الطيران الفيدرالية. يسمح لنا بالاقتراب أكثر من جعل الناس وسيلة تنقل صديقة للبيئة وأسرع ، مما يوفر للأفراد والشركات ساعات عمل أسبوعيًا. قال جيم دوخوفني ، الرئيس التنفيذي لشركة ألف "هذه خطوة صغيرة للطائرات وخطوة عملاقة للسيارات".

قال موقع الشركة على الإنترنت إن السيارة الطائرة ستكون معتمدة على أنها "مركبة منخفضة السرعة"، مما يعني أنها لن تكون قادرة على السير أسرع من حوالي 25 ميلاً في الساعة على طريق ممهد. نشرت الشركة على الموقع: "الافتراض هو أنه إذا احتاج السائق إلى مسار أسرع ، فسيستخدم السائق قدرات طيران ألف".

ولا يزال تحتاج أيضًا إلى موافقة من الإدارة الوطنية لسلامة المرور على الطرق السريعة للذهاب على الطرق.

تم تطوير السيارة منذ عام 2015 من قبل أربعة أصدقاء، قسطنطين كيسلي، بافيل ماركين، أوليج بيتروف ودوخوفني، مستوحاة من أفلام "العودة إلى المستقبل" (التي توقعت أن تكون السيارات الطائرة متاحة في ذلك العام) ، قرروا تشكيل شركة لمحاولة تطويرها.

وفقًا للشركة، تم إجراء رحلة تجريبية أولية آلية لنسخة هيكلية من السيارة بنجاح في عام 2018 ، وتم نقل نموذج أولي بالحجم الكامل في العام التالي.

لكن "ألف" قالت إنها بحاجة إلى شهادة صلاحية الطيران الخاصة من إدارة الطيران الفيدرالية لمواصلة إجراء البحث والتطوير اللازمين.

وقالت الشركة أيضًا في وقت سابق من هذا العام إنها تلقت طلبات مسبقة قابلة للاسترداد لأكثر من 400 سيارة، بتكلفة 150 دولارًا لتكون في قائمة الانتظار العامة أو 1500 دولار لقائمة انتظار الأولوية.