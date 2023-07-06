شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ميتا تطلق Threads منافس تويتر الجديد .. كيفية تحميل تطبيق Threads واستخدامه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلق مارك زوكربيرج الرئيس التنفيذى لشركة ميتا تطبيق Threads والذى تم وصفه بأنه منافس تويتر، حيث شهد تسجيل التطبيق تسجيل أكثر من 10 ملايين شخص فى ساعاته القليلة الأولى، حيث يهدف مؤسس فيس بوك إلى الحصول على مليار شخص، فيما ادعى إيلون ماسك أنه ينشر "سعادة زائفة" مثل إنستجرام.

التطبيق متاح على متجرى "بلاى ستور" و "آب ستور"، ويمكن تحميله على أى من المتجرين، من خلال فتح متجر التطبيقات، وكتابة كلمة Threads في مربع البحث، ثم الضغط عليه لتحميله.

يمكن للمستخدمين إنشاء حساب في Threads باستخدام نفس بيانات حساب الانستجرام، بما في ذلك الإحتفاظ بالاسم و "المعرف" الخاص بالمستخدم، كما يمكن متابعة الحسابات نفسها التي يتابعها المستخدم على انستجرام، كذلك فإن التطبيق يتيح للمستخدمين مشاركة المنشورات النصية حتى 500 حرف بحد أقصى، بالإضافة إلى نشر الصور ومقاطع الفيديو بطول يصل إلى 5 دقائق.

يجمع Instagram المعلومات التي يقدمها المستخدمون للشركة عندما يستخدمون أو يتفاعلون مع المواضيع، ويتضمن ذلك معلومات ملف تعريف Threads ونشاط سلاسل الرسائل ومتابعي سلاسل الرسائل والوصلات الأخرى ومعلومات من خدمات ومستخدمين تابعين لجهات خارجية والتطبيقات والمتصفح ومعلومات الجهاز.

وتقول Meta إنها تستخدم المعلومات التي تم جمعها لأغراض توفير وتخصيص وتحسين Threads ومنتجات Meta الأخرى ، من بين أمور أخرى، لكن ليس هناك من الوضوح ما إذا كان Instagram سيظل قادرًا على الوصول إلى بيانات Threads واستخدامها حتى بعد إلغاء تنشيط الحساب على منافس Twitter.