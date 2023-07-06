شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: احذر من حذف حسابك على تطبيق Threads لو خايف على إنستجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصل تطبيق Threads على ملايين الاشتراكات حيث يتدفق مستخدمو Instagram نحو منافس تويتر الجديد، ووفقًا للشركة ، قام 10 ملايين شخص بالتسجيل في سبع ساعات فقط بعد ظهوره لأول مرة، ويمكن للمستخدمين تسجيل الدخول إلى الخدمة باستخدام حساب Instagram الخاص بهم ويمكنك بسرعة متابعة كل من تتابعهم على منصة مشاركة الصور والفيديو.

احذر من حذف حسابك على التطبيق

في المستقبل (أو فورًا) إذا قررت حذف حساب Threads الخاص بك ، فستتم مطالبتك بحذف حساب Instagram المرتبط به أيضا، وقد أوضحت Meta في "سياسة الخصوصية التكميلية" أنه يجوز للمستخدمين إلغاء تنشيط ملف تعريف Threads في أي وقت.

ومع ذلك ، نظرًا لأن "ملف تعريف Threads الخاص بك هو جزء من حساب Instagram الخاص بك ، ويمكن حذفه في أي وقت عن طريق حذف حساب Instagram الخاص بك.

ومع ذلك ، يمكنك إلغاء تنشيط حسابك بشكل مؤقت، وتوضح Meta أنه سيتم إخفاء سلاسل ملفات تعريف المستخدمين والردود والإعجابات حتى يقوم المستخدمون بإعادة تنشيط الحساب عن طريق تسجيل الدخول مرة أخرى.

وتشرح الشركة على الشاشة التي تسمح لك بإلغاء تنشيط حسابك: "لن يؤدي إلغاء تنشيط ملف تعريف سلاسل الرسائل الخاص بك إلى حذف بيانات سلاسل الرسائل الخاصة بك أو التأثير على حساب Instagram الخاص بك".

ما هي البيانات التي تجمعها Threads

يجمع Instagram المعلومات التي يقدمها المستخدمون للشركة عندما يستخدمون أو يتفاعلون مع المواضيع، ويتضمن ذلك معلومات ملف تعريف Threads ونشاط سلاسل الرسائل ومتابعي سلاسل الرسائل والوصلات الأخرى ومعلومات من خدمات ومستخدمين تابعين لجهات خارجية والتطبيقات والمتصفح ومعلومات الجهاز.

وتقول Meta إنها تستخدم المعلومات التي تم جمعها لأغراض توفير وتخصيص وتحسين Threads ومنتجات Meta الأخرى ، من بين أمور أخرى. ليس هناك من الوضوح ما إذا كان Instagram سيظل قادرًا على الوصول إلى بيانات Threads واستخدامها حتى بعد إلغاء تنشيط الحساب على منافس Twitter.

كيفية إلغاء تنشيط ملف تعريف المواضيع الخاص بك

- اضغط في أسفل اليمين للذهاب إلى ملف التعريف الخاص بك.

- اضغط في أعلى اليمين.

- اضغط على الحساب ، ثم اضغط على إلغاء تنشيط الملف الشخصي.

- انقر فوق إلغاء تنشيط ملف تعريف سلاسل الرسائل ، ثم قم بتأكيد اختيارك.