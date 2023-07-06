شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لهذه الأسباب.. ChatGPT بعيدا عن الإضرار بمحرك بحث جوجل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قد تفقد منصة ChatGPT المدعومة من شركة مايكروسوفت بعضًا من سحرها، حيث تتباطأ تنزيلات تطبيق شات جي بي تي، وفقًا لملاحظة من جوستين بوست المحلل في بنك أوف أمريكا سيكيوريتيز (BofA) ، فإن ChatGPT من شركة OpenAI ليست في طريقها لتحدي قبضة جوجل كشركة رائدة في محرك البحث.

وهو يدعي أن تنزيلات التطبيق لـ ChatGPT و مايكروسوفت بينج قد تباطأت في الأسابيع الأخيرة، وفقا لبيانات من شركة الأبحاث Sensor Tower.

أطلقت شركة أوبن إيه أى تطبيق شات جي بي تي في ديسمبر 2022، أصبح روبوت الدردشة القائم على الذكاء الاصطناعي حديث العالم.

وفقًا للملاحظة، انخفضت تنزيلات ChatGPT على أجهزة آيفون في الولايات المتحدة بنسبة 38% شهريًا في يونيو، انخفضت أيضًا تنزيلات تطبيق بينج، والتي تتضمن روبوت محادثة قائم على شات جي بي تي في الولايات المتحدة، بنسبة 38% في يونيو.

وارتفعت الحصة السوقية لمحركات بحث جوجل بشكل طفيف على أساس سنوي لتصل إلى أكثر من 92٪ ، وفقًا للملاحظة ، نقلاً عن بيانات مماثلة.

انخفض بينج من مايكروسوفت، الذي يستخدم تقنية شات جي بي تي من أوبن إيه أى، بمقدار 40 نقطة أساس سنويًا إلى حوالي 2.8% من السوق.

تحتوي الملاحظة أيضًا على تحذير لكل من جوجل ومايكروسوفت.

وتقول إن انخفاض شعبية ChatGPT ونماذج اللغات الكبيرة المماثلة أو LLMs، يسلط الضوء أيضًا على مخاطر الاستثمار لشركات مثل جوجل ومايكروسوفت التي ضخت مليارات الدولارات في فكرة أن التطورات الحديثة في الذكاء الاصطناعي يمكن أن تخلق بحثًا من الجيل التالي محرك لتحل محل المنصات الحالية.

تستثمر كل من الشركتين، بالإضافة إلى عمالقة التكنولوجيا الآخرين مثل نفيديا، مئات الملايين في الشركات الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي.

تضيف الملاحظة أن الانخفاض في اعتماد ChatGPT قد يشير إلى أن التكنولوجيا قد لا تهدد بشكل خطير هيمنة جوجل في البحث.

هذا يعني أيضًا أنه قد يتعين على الشركات العثور على تطبيقات أخرى لـ LLM ، كما هو الحال في أدوات المعلنين الجدد.

إلى جانب التطبيق أو محرك بحث بينج، يمكن لمستخدمي ChatGPT أيضًا الوصول إلى chatbot من خلال موقعه على الويب.

يقدر محللو Bank of America أن الزيارات إلى ChatGPT انخفضت بنحو 11% على أساس شهري إلى ما يزيد قليلاً عن 51 مليون زائر أسبوعيًا أو حوالي 2% فقط من حركة مرور الويب المقدرة لشركة جوجل.

كما أبلغت شركة "سليك ويب" التحليلية عن انخفاض في عدد الزيارات الشهرية إلى موقعها على الويب وتراجع عدد الزوار الفريدين لأول مرة على الإطلاق في شهر يونيو على موقع ChatGPT الإلكتروني.

انخفضت حركة مرور أجهزة سطح المكتب والمحمول في جميع أنحاء العالم إلى موقع ChatGPT الإلكتروني بنسبة 9.7% في يونيو مقارنة بشهر مايو ، بينما انخفض عدد الزوار الفريدين لموقع ChatGPT على الويب بنسبة 5.7%.

كما أن مقدار الوقت الذي يقضيه الزوار على الموقع انخفض أيضًا بنسبة 8.5% ، وفقًا لبيانات موقع مماثل.