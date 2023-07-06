شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: منصة Bluesky تقدم مجالات مخصصة فى سعيها لتبقى خالية من الإعلانات.. التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت الشبكة الاجتماعية اللامركزية المدعومة من Jack Dorsey Bluesky خدمة مجال مدفوعة بالشراكة مع Namecheap كطريقة للمستخدمين للتحقق من هويتهم.

وفي منشور يناقش خططه لجعل Bluesky مستدامًا ، قال الفريق إن "المستخدمين يصبحون المنتج" عندما تعتمد الشركة على الإعلانات نظرًا لأن Bluesky شرع في "إنشاء بروتوكول يمكن للمستخدمين من خلاله امتلاك بياناتهم" ، فقد اختار استكشاف "طرق أخرى لتحقيق الدخل" بدلاً من ذلك وتجدر الإشارة إلى أن التطبيق الاجتماعي بدأ كمشروع ممول من Twitter ، لكنه فقد اتصاله بالموقع الإلكتروني بعد أن تولى Elon Musk زمام الأمور، وفقا لتقرير engadget.

نظرًا لأن الكسب عن طريق الإعلانات ليس خيارًا ، فكر الفريق في تقديم خدمات مدفوعة ، بدءًا من أسماء النطاقات يمكن للمستخدمين بالفعل إعداد أسماء نطاقات مخصصة لاستخدامها مع Bluesky ، لكن يتعين عليهم المرور بعملية منفصلة مع مسجل المجال أولاً.

ومن المفترض أن يسمح هذا التكامل لهم بالقيام بذلك في أقل من بضع دقائق ويمكنهم ببساطة تسجيل الدخول إلى حساباتهم ، والبحث عن اسم المجال لاستخدامه كمعامل ثم الدفع مقابل كل ذلك داخل واجهة Bluesky. بالنسبة لمنافس Twitter الذي ليس لديه نظام تحقق مركزي ، فإن استخدام اسم المجال هو أفضل طريقة للمستخدم للتحقق من هويته، و يبدو أن أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي ، على سبيل المثال ، يستخدمون المجال سينات دوت جوف. للتحقق من هوياتهم.

وسيتمكن المستخدمون الذين يستخدمون الخدمة المتكاملة من إدارة إعدادات المجال والتكوينات داخل Bluesky ، ويمكنهم إعادة توجيه رسائل البريد الإلكتروني المرسلة إلى مجالاتهم إلى عنوان من اختيارهم. يمكنهم أيضًا اختيار إعادة توجيه مجالهم إلى ملف تعريف Bluesky الخاص بهم أو أي عنوان URL يريدونه. وفي حال قرروا مغادرة المنصة أو استخدام مسجل آخر ، فيمكنهم نقل نطاقهم بعيدًا.

وبناءً على إعلان Bluesky ، يعد تكامل المجال هو الأول فقط فيما يمكن أن يكون العديد من الخدمات المدفوعة المتاحة على النظام الأساسي و تقول إنها تستكشف خدمات أخرى "يمكنها تجميعها للمستخدمين لتوفير تجربة أكثر سلاسة." ومع ذلك ، لا يزال Bluesky في مرحلة تجريبية خاصة ، وسيتعين على المهتمين بالانضمام إلى قائمة الانتظار قبل أن يتمكنوا من الدخول.