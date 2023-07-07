شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: العلماء فى حيرة من الكوكب الغامض الذى كان يجب أن يدمره نجمه.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجا كوكب عملاق من ابتلاع نجمه المضيف، مما أثار دهشة العلماء في جميع أنحاء العالم، كوكب 8 أورساي مينوريس، يعيش في موقعه الحالي ، على بعد 520 سنة ضوئية من الأرض ، في مجرة درب التبانة ، لأسباب يصعب تفسيرها، في الظروف العادية ، كان يجب أن يغمرها النجم المضيف-الذي يتوسع بشكل كبير مع تحلله، لكن 8 أورساي مينوريس ب لا تزال موجودة.

وتم الاكتشاف من خلال تعاون أكثر من 40 أكاديميا حول العالم – بما في ذلك مارك هون من جامعة هاواي والدكتور ديمتري فيراس من جامعة وارويك، التي تستضيف أبحاثا رائدة في النجوم القزمة البيضاء، وفقاً لموقع scitechdaily.

وقال الدكتور فيراس: "المسافة بين الأرض ونجمها، الشمس، هي 1 وحدة فلكية، أو 1 وحدة فلكية، 8 أورساي مينوريس ب يدور حول نجمه عند 0.5 وحدة فلكية، في حين أن المسافة ليست غير عادية في حد ذاتها ، فإن الغريب هو أن النجم في طور الموت، بعد أن أنفق بالفعل بعض وقوده.

"عندما ينفق النجم الوقود، فإنه يتوسع في الحجم بشكل كبير، وكان هذا النجم قد وسع حجمه بالفعل إلى 0.7 وحدة فلكية، والتي كان ينبغي أن تغمر الكوكب وتدمره، لذلك من غير المعتاد أن الكوكب لا يزال موجودا".

وأضاف الدكتور فيراس:" توصلنا إلى تفسيرين محتملين"، "الحجة الأولى، الأكثر منطقية، هي أن النجم كان لديه نجم مصاحب ("نجم ثنائي"، والذي أخمد زيادة حجمه، مما سمح للكوكب بالبقاء على قيد الحياة، واندمج هذا الرفيق الثنائي في النهاية مع النجم الرئيسي، والآن يظهر فقط كنجم واحد.

النظرية الثانية، التي لم يتم استكشافها على نطاق واسع، تستدعي مرة أخرى رفيقا ثنائيا، هذه المرة، أنتج اندماج النجمين قرصا تم إنشاء هذا الكوكب منه-يعرف باسم كوكب الجيل الثاني.

وقال مارك هون، من جامعة هاواي: "معظم النجوم موجودة في أنظمة ثنائية، لكننا لا ندرك تماما كيف يمكن أن تتشكل الكواكب حولها، ومن المعقول أن العديد من أنظمة الكواكب الغريبة قد توجد بسبب تأثير الصحابة الثنائية.”

وأضاف البروفيسور بيل شابلن من جامعة برمنغهام: "هذا مثال رائع على دراسات الطب الشرعي التفصيلية التي يمكننا إجراؤها الآن بفضل أحدث البيانات، بما في ذلك استخدام التذبذبات الطبيعية للنجم المضيف (علم النجوم) التي لاحظها تلسكوب تيس الفضائي للتأكيد بما لا يدع مجالا للشك أن النجم هو عملاق أحمر يحترق الهيليوم".