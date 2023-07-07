تكنولوجيا: دليلك لشراء أجهزة الراوتر التي تدعمك بأفضل آداء في 2023!

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - يواجه المستخدمين الكثير من التحديات لشراء جهاز الراوتر الذي يجمع كافة المميزات المطلوبة ويقدم تغطية مثالية في أوسع نطاق وبآداء ثابت، ولدعمك في الحصول على الإختيار الأفضل يمكنك متابعة الدليل التالي لشراء أجهزة الراوتر في 2023.

تقدم العديد من أجهزة الراوتر المتوفرة في الأسواق أفضل آداء في دعم المستخدم بإتصال ثابت وسريع، وأيضاً أحدث معايير WiFi، إلا أن بعض من هذه الأجهزة لا تقدم تغطية كاملة لكافة أنحاء المنزل، مما يؤدي إلى إنقطاع إتصال الإنترنت في بعض من الغرف بشكل تام، لذا يلجأ المستخدم في النهاية لشراء أجهزة راوتر متخصصة لتقوية الإشارة وتمديد إتصال الإنترنت في نطاق أوسع.

أيضاً يلجأ البعض الأخر لتغيير شبكة أجهزة الراوتر بشكل كامل للحصول على آداء أفضل وتغطية أكثر كفاءة، إلا أن شراء أجهزة راوتر تدعم تمديد نطاق الإنترنت منذ البداية قد يكون الإختيار الأمثل لك.

أجهزة الراوتر التقليدية أو أجهزة الراوتر المخصصة لتمديد الإشارة!

تختلف أجهزة الراوتر المخصصة لتمديد نطاق الإنترنت عن أجهزة الراوتر التقليدية أو أجهزة مقوي إشارة الإنترنت، حيث تعمل أجهزة الرواتر القابلة لتمديد نطاق الإنترنت على توجيه شبكة واحدة في المنزل، بإتصال ثابت وسريع لشبكة WiFi لجميع إنحاء المنزل.

ولتمديد الشبكة لنطاق أبعد أو عدد أكبر من غرف المنزل يحتاج المستخدم فقط لضم وحدة إضافية لتمديد الشبكة في نطاق أوسع، دون الحاجة للإنتقال بشبكة أجهزة الراوتر من مكان لأخر في أنحاء المنزل.

ومن المقرر أن تعمل شبكة أجهزة الراوتر بشكل متناسق لتحديد الوحدة التي تقدم تغطية أفضل للجهاز المتصل، كما تعمل وحدات شبكة أجهزة الراوتر المخصصة لتمديد إشارة الإنترنت على نقل الإتصال بسلاسة بين الأجهزة وبشكل تلقائي دون أي تدخل من المستخدم.

أيضاً تعد تقنية “AiMesh” التي تتوفر في العديد من أجهزة Asus التقنية المثالية لدعم المستخدم بميزة تمديد شبكة الإنترنت بسلاسة، حيث تتصل أجهزة الراوتر المتوافقة لاسلكياً لإنشاء شبكة WiFi متكاملة داخل المنزل.

ولقد كانت تقنية AiMesh واحدة من أهم التقنيات التي تميزت بها أجهزة الراوتر المقدمة من Asus على مدار السنوات الماضية، لذا سيتوفر للمستخدم نطاق واسع من الأجهزة المتوافقة دون الحاجة للتقيد بإصدار السنة، حيث يمكن للإصدارات السابقة من أجهزة Asus التي تدعم تقنية AiMesh أن تتصل بسلاسة مع الأجهزة الجديدة من الشركة التي تدعم نفس التقنية.

وتدعم Asus المستخدمين بتجربة سلسة لإعداد شبكة WiFi بإستخدام أجهزة الراوتر المميزة بتقنية AiMesh، وذلك من خلال تطبيق الهاتف ASUS Router الذي يمكن من خلاله إعدادات شبكة تمديد الإنترنت والتحكم في الشبكة بسلاسة، ومراقبتها من خلال عدد من الأدوات تعمل على تعزيز وتحسين شبكة الإنترنت، كما يدعمك التطبيق في تحديد الموقع المثالي لكل وحدة من شبكة تمديد الإنترنت، مع إمكانية التحكم في كل وحدة من أجهزة الراوتر عبر الهاتف.

في المقابل تحتاج أجهزة الراوتر التقليدية إلى إغلاق شبكة WiFi وإعادة التشغيل عند نقل الجهاز من موقع إلى أخر في أرجاء المنزل وذلك لإستمرار الإتصال بشبكة الإنترنت مع التنقل.

أيضاً في بعض الأحيان قد يتصل جهاز المستخدم بجهاز الرواتر المخصص لتقوية إشارة الإنترنت حتى في حالة إقتراب جهاز المستخدم من جهاز الراوتر الرئيسي مما يؤدي في النهاية إلى إتصال ضعيف بشبكة الإنترنت.

مميزات أكثر لدعمك في أجهزة راوتر ASUS extendable!

تتجاوز أجهزة الراوتر التي تدعمك في تمديد الإشارات المقدمة من Asus المميزات التقليدية في أجهزة الراوتر، حيث توفر شبكة تمديد الإشارة في أجهزة الراوتر معايير أعلى لحماية المستخدم، دون الحاجة لدفع رسوم أو إشتراك شهري لحماية شبكة الإنترنت.

أيضاً مقارنة بأجهزة الراوتر الخاصة بمزودي الخدمة، أو جهاز الرواتر الخاص بك، فإن أجهزة تمديد نطاق الإنترنت المقدمة من Asus تتوفر في الأسواق بمستوى تسعير منافس مع مميزات إضافية ومتقدمة.

كما تعمل ميزة “ASUS AiProtection” على الإستفادة من تحديثات “Trend Micro” لحماية شبكة الإنترنت في المنزل بأعلى مستوى من الحماية، مع حظر المواقع الضارة، وأيضاً تحديد الأجهزة التي تتضمن فيروسات أو برامج خبيثة لعزل هذه الأجهزة عن شبكة الإنترنت.

من جانب أخر تقدم الأجهزة خادم VPN بنقرة واحدة في الأجهزة، لذا سيتم تعزيز الحماية والآمان بأعلى مستوى في حالة الإتصال بشبكة WiFi عامة.

تعمل أجهزة الرواتر المقدمة من Asus أيضاً على دعم المستخدم في مراقبة وحماية الأطفال عند تصفح مواقع الإنترنت، وذلك من خلال تطبيق الهاتف المخصص والذي يدعم المستخدم في تحديد وقت إتصال أجهزة الأطفال بشبكة الإنترنت، مع تخصيص إعدادات لكل جهاز من الأجهزة المتصلة عبر التطبيق.

في المقابل تقتصر معايير الحماية في أجهزة الراوتر التقليدية على دعم تشفير WPA2 أو WPA3 دون أن تقدم مميزات متقدمة للحماية، كما أنها لا تقدم ميزة التحكم وإدارة الأجهزة المتصلة المميزة لأجهزة Asus.

ومن بين الأجهزة المرشحة للمستخدم في إصدارات Asus الأجهزة التالية:

جهاز RT-AX3000، وRT-AX59U، وRT-AX58U، و RT-AX57، وأيضاً RT-AX55.

أيضاً للمستخدمين من محبي تشغيل الألعاب على شبكة الإنترنت تقدم Asus مميزات خاصة للاعبين في أجهزة الراوتر وذلك من خلال نمط الألعاب في أجهزة الرواتر الذي يتم تنشيطه بنقرة واحدة، والذي يدعم المستخدم بتجربة ألعاب سلسة أثناء التنقل في أنحاء المنزل.

وللتنافس في الألعاب على الإنترنت والتحديات التي تتطلب آداء أكثر كفاءة تقدم Asus أجهزة الراوتر بمنفذ مخصص للألعاب، لدعم المستخدم بجهاز راوتر مخصص للألعاب في شبكة الإنترنت المنزلية، مع دعم المستخدم بمميزات تمديد شبكة الإنترنت أيضاً.

وتقدم أجهزة الراوتر ASUS و ROG القابلة لتمديد الشبكات مميزات أكثر للألعاب، مثل منفذ لإعادة التوجيه على سبيل المثال، وتتميز أجهزة راوتر ROG المخصصة للألعاب بشكل خاص بميزة تسريع ثلاثي المستويات للألعاب.

كما تأتي أجهزة ROG بتحسينات كبيرة في تشغيل الفئات المختلفة من الألعاب، مع خفض مستوى تأخر الإستجابة أثناء تشغيل الألعاب.

ومن بين الأجهزة المرشحة للمستخدم في إصدارات Asus الأجهزة التالية:

TUF Gaming AX4200 ،RT-AX82U ،TUF Gaming AX3000.

كما تدعم أجهزة الراوتر المقدمة من Asus معايير ASUS PPTP و L2TP / IPSec و OpenVPN، مع أحدث بروتوكول للحماية WireGuard، لتوفير أنماط VPN متنوعة.

وتأتي الأجهزة مع خادم VPN مدمج وأيضاً مستخدم VPN، لدعم المستخدم بميزة بث الخدمات المفضلة والألعاب من أي مكان.

أيضاً تدعم ميزة “VPN Fusion” المستخدم في تشغيل “encrypted VPN” و الإتصال التقليدي بشبكة الإنترنت في نفس الوقت، لذا سيتاح لأجهزة محددة الإتصال بمعايير تشفير VPN، بينما سيتاح للأجهزة الأخرى الإتصال التقليدي بشبكة الإنترنت.

ومن أجهزة الراوتر المرشحة للمستخدم:

RT-AXE7800 ،RT-AX88U Pro ،RT-AX86U Pro.

أجهزة تتكيف مع تقنية WiFi المستقبلية

تتطور معايير تقنية WiFi بشكل سريع، ومع تطور هذه المعايير تنطلق الأجهزة التي تتضمن المعايير الجديدة، لذا قد يحتاج المستخدم إلى ترقية جهاز الراوتر عند مرحلة ما للحصول على المميزات الجديدة في تقنية WiFi.

ومن خلال أجهزة راوتر Asus القابلة للتمديد سيتاح للمستخدم ترقية أحد أجهزة الشبكة فقط للحصول على مميزات التقنية الجديدة، لذا تقدم هذه الفئة من الأجهزة مرونة في إنشاء الشبكات التي تتضمن الأقدم والأحدث من الأجهزة.

ولقد طورت Asus أول الأجهزة الراوتر التي تدعم التمديد في شبكة متكاملة في 2015، ولقد تميزت هذه الإصدارات بتقنية WiFi 5، أيضاً إستمرت Asus منذ ذلك الوقت في إطلاق أجهزة الراوتر التي تتميز بتقنية AiMesh وتدعم التمديد، على أن تتوافق مع جهاز الراوتر بتقنية WiFi 7 والتي قدمت من Asus في 2023، لذا مع الإنتقال من جيل لأخر في تقنية WiFi ستدعم أجهزة Asus التمديد.

دعم توسيع شبكة الإنترنت في المنزل في أي وقت

تختلف أجهزة “extendable router” عن الأجهزة التقليدية في أجهزة الراوتر، حيث يمكن لأجهزة Asus القابلة لتوسيع وتمديد الشبكة أن تدعم المستخدم في تغطية مساحة إضافية في أي وقت، فعلى سبيل المثال عند إضافة ملحق لمنزلك أو في حالة الإنتقال لمنزل أكثر إتساع سيتمكن المستخدم من خلال هذه الفئة من الأجهزة من إضافة وحدة جديدة من أجهزة الراوتر لهذه المساحة الجديدة مع تقنية AiMesh التي تتيح الإتصال اللاسلكي مع الأجهزة الجديدة.

أيضاً مع إضافة وحدات جديدة في المساحة الإضافية من المنزل تستمر الأجهزة في دعم المستخدم بنفس معايير الحماية والآمان.

ولإعداد شبكة إنترنت تعد أجهزة الراوتر المقدمة من Asus الإختيار الأمثل، حيث تنجح العلامة التجارية في حصد العديد من الجوائز التي تؤكد على كفاءة هذه الإصدارات في دعم المستخدم بشبكة إنترنت تدعم التمديد، وأيضاً بآداء ثابت وسريع وأعلى مستوى من الحماية.

وللمستخدمين من اللاعبين تعد أجهزة الراوتر المطورة من Asus للألعاب الإختيار الأمثل في دعم المستخدم في الألعاب التنافسية والتحديات على شبكة الإنترنت.

كما تقدم Asus مجموعة متنوعة من أجهزة الراوتر المميزة بتقنية AiMesh بمستويات تسعير متفاوتة لتتوافق مع قاعدة كبيرة من المستخدمين وأيضاً وفقاً لإحتياجات المستخدم في أجهزة الراوتر.

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