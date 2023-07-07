شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ما الذى تفعله تطبيقات البرامج الضارة فى آيفون وأندرويد؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمكن أن تتخذ التطبيقات الخطيرة عدة أشكال - ولكن هناك ستة أشكال يجب أن تبحث عنها، حيث يمكن أن تظهر "البرامج الضارة" على جهاز Android أو iPhone كتطبيق شرعي، وفقا الدكتور كلاوس شينك ، نائب الرئيس الأول لأبحاث الأمان والتهديدات في Verimatrix

يمكن أن تؤدي تطبيقات البرامج الضارة في كثير من الأحيان إلى إبطاء أداء أندرويد أو آيفون - وحتى استنزاف عمر البطارية.

أوضح الدكتور كلاوس شينك، كيف تُستخدم خمس فئات تطبيقات شائعة غالبًا للحصول على برامج ضارة خطيرة على هاتفك.

وقال"غالبًا ما تستخدم الجهات الخبيثة أساليب مختلفة لإخفاء البرامج الضارة أو برامج التجسس داخل تطبيقات تبدو بريئة".

"تتمثل إحدى الطرق الشائعة في تضمين البرامج الضارة في تطبيقات" القطارة "، والتي يمكنها بعد ذلك تثبيت الشفرة الضارة بصمت على جهاز المستخدم وفقا لما نقلته ذا صن.

"تشمل فئات التطبيقات الشائعة التي عُرف أنها تحتوي على برامج ضارة عارضات PDF والآلات الحاسبة والمحولات والألعاب وقارئات أكواد QR.

هناك أيضًا نوع سادس للتنزيل يجب أن تبحث عنه: التطبيقات الشائعة.

غالبًا ما يخفي مجرمو الإنترنت تطبيقاتهم الخطيرة كتنزيلات شائعة مثل واتساب أو تويتر.

وحذر الدكتور كلاوس من أن "هناك طريقة أخرى تتمثل في إعادة حزم التطبيقات الشرعية، مثل تطبيقات المراسلة الشائعة مثل WhatsApp ، باستخدام برامج ضارة محقونة ، واستغلال ثقة المستخدمين في التطبيقات المألوفة".

"لحماية نفسك من مثل هذه التهديدات، يُنصح باستخدام متاجر تطبيقات النظام الأساسي الرسمية - تجنب تحميل التطبيقات من مصادر غير موثوق بها.

"واقرأ بعناية مراجعات المستخدم التي لا تذكر أي علامات على وجود نشاط احتيالي."

إذا لاحظت أن أحد التطبيقات يتصرف بشكل غريب، فتحقق من نشاطه والأذونات الممنوحة له في إعداداتك.

من الأفضل حذف أحد التطبيقات إذا كنت تعتقد أنه مريب - خاصةً إذا لم تستخدمه مطلقًا أو نادرًا ما تستخدمه.