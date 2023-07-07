شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيف تعرض أكبر ميناء فى اليابان لهجوم من برمجيات الفدية؟ تقرير يجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال أكثر موانئ الشحن اليابانية ازدحامًا إنه سيستأنف عملياته بعد أن منع هجوم فدية من الميناء من استلام حاويات الشحن لمدة يومين.

ستخفف الاستعادة المتوقعة لميناء ناغويا، وهو مركز لتصدير السيارات ومحرك للاقتصاد الياباني، المخاوف بشأن أي تداعيات اقتصادية أوسع نطاقا من هجوم الفدية.

وبدأت حادثة القرصنة الثلاثاء الماضى عندما تم تعطيل نظام الكمبيوتر الذي يتعامل مع حاويات الشحن، وفقًا لبيان صادر عن جمعية Nagoya Harbour Transportation Association، وقالت الجمعية إن الاختراق أجبر الميناء على التوقف عن التعامل مع حاويات الشحن التي تصل إلى المحطة بواسطة مقطورة.

برنامج الفدية هو نوع من البرامج الضارة التي تقوم عادةً بتأمين أجهزة الكمبيوتر الخاصة بمؤسسة ضحية حتى يتمكن المتسللون من المطالبة بالدفع، وفقا لتقرير CNN.

هذا هو أول هجوم فدية تم الإبلاغ عنه على ميناء ياباني ، وقد أدى الحادث إلى "خلق مخاوف كبيرة بشأن التأثير على الاقتصاد المحلي وسلسلة التوريد بما في ذلك صناعة السيارات" ، حسبما قال ميهوكو ماتسوبارا ، كبير استراتيجيي الأمن السيبراني في شركة NTT Corporation، وهي شركة اتصالات يابانية ، لـ CNN.

ذكرت وسائل الإعلام اليابانية أن LockBit ، وهو نوع من برامج الفدية المرتبط بقراصنة ناطقين بالروسية ، تم استخدامه في الاختراق.

وكانت مجموعة مجرمي الإنترنت LockBit غزيرة الإنتاج في الأسابيع الأخيرة ، حيث زعمت أن عملاق أشباه الموصلات التايواني TSMC ضحية الأسبوع الماضي (قالت TSMC إن أحد موردي الأجهزة لديها قد تعرض للاختراق ولكن لم يكن للحادث أي تأثير على عمليات TSMC التجارية).

اعتبارا من اليوم الخميس في اليابان ، لم تكن هناك أي جهة تعلن مسؤوليتها عن هجوم فدية Port of Nagoya من مجموعة LockBit على موقع الويب المظلم الخاص بهم.

ولم يتضح ما إذا كان ميناء ناغويا قد تلقى طلب فدية. لم تتمكن CNN من الوصول إلى المتحدث باسم جمعية الميناء.

قال ماتسوبارا لشبكة CNN إن مشغلي البنية التحتية اليابانيين المهمين يجب أن يبحثوا عن الهجمات الإلكترونية على سلاسل التوريد الخاصة بهم وأن يكون لديهم خطة استجابة ، نظرًا للتهديدات من مجرمي الإنترنت والمتسللين المدعومين من الدولة.

على الرغم من أن هذا قد يكون الأول بالنسبة لليابان ، إلا أن برامج الفدية وعمليات الاختراق ذات الصلة قد ضربت منافذ في بلدان أخرى.

في عام 2017 ، انتشرت البرمجيات الخبيثة التي يُزعم أن الجيش الروسي أطلقها في أوكرانيا حول العالم وعطلت العمليات في شركة الشحن العملاقة ميرسك ، مما أدى إلى تكبد الشركة ما يقدر بنحو 300 مليون دولار.