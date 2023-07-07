شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيه الفرق؟.. أبرز الاختلافات بين هاتف iPhone 14 Pro Max وiPhone 12 Pro والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تم إطلاق سلسلة Apple iPhone 14 في شهر سبتمبر الماضي في حدث "Far Out" في كوبرتينو، وهناك 4 طرازات في السلسلة تشمل - iPhone 14 وiPhone 14 Plus و iPhone 14 Pro و iPhone 14 Pro Max، وباستثناء iPhone 14 Plus.

وكان قد تم طرح iPhone 12 Pro قبل عاميين، حيث يتميز الجسم الخارجي للهاتف بهيكل مصنوع من واجهة وخلفية زجاجية (Gorilla Glass) وإطار من الفولاذ المقاوم للصدأ، كما يتميز أيفون 14 برو max بنفس المواصفات الخارجية تمامًا، ولكن هناك بعض الاختلافات وفيما يلي نعرض أبرز هذه الاختلافات:

iPhone 14 Pro Max:

البطارية : li-ion 4323 ميلي أمبير.

الكاميرا الخلفية: كاميرا أساسية 48 ميجا بيكسل مع فتحة عدسة 1.8

كاميرا 12 ميجا بزاوية عريضة مع فتحة عدسة 2.2

الكاميرا الأمامية : كاميرا بدقة 12 ميجا بيكسل مع فتحة عدسة 1.9

مقاس الشاشة : 6.7 inches, 110.2 cm2

دقة الشاشة : 1290 x 2796 pixels

المعالج : Apple a15 Bionic 5 nm

شرائح الاتصال: شريحتين من نوع Nano-sim) و esim )

أو ( dual esim – international)





iPhone 12 Pro:

الشاشة: شاشة 6.1 بوصة.

نوع الشاشة: OLED.

دقة الشاشة: 2532 × 1170 بيكسل.

المعالج: A14 Bionic.

الذاكرة الداخلية: 128GB .

نظام التشغيل:iOS (14.x) .

البطارية:2815 mAh.

الكاميرا الخلفية: ثلاثية 12 ميجابيكسل.

الكاميرا الأمامية: 12 ميجابيكسل.

الأبعاد:146.7 × 71.5× 7.4 ملم .

الوزن: 189 جرام.