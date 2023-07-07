شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: دراسة جديدة تكشف عن نوع من الزواحف سكن الأرض منذ 250 مليون سنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف باحثون في جامعة بريستول النقاب عن رؤى جديدة لوجود رينوصور عصور ما قبل التاريخ، وهو نوع من الزواحف سكن على الأرض منذ حوالي 225 إلى 250 مليون سنة ، قبل عهد الديناصورات.

Rhynchosaurs ، وهي مجموعة من الزواحف التي لا تزال غامضة إلى حد ما ، كانت بحجم الأغنام تقريبًا وازدهرت خلال العصر الترياسي، وهي حقبة تتميز بمناخها الدافئ ونباتاتها القاسية.

في الدراسة الجديدة، درس الباحثون العينات الموجودة في ديفون واستخدموا التصوير المقطعي المحوسب لمعرفة كيف تتآكل الأسنان أثناء تغذيتها، وكيف تمت إضافة أسنان جديدة في مؤخرة صفوف الأسنان مع نمو الحيوانات في الحجم، وفقاً لموقع scitechdaily.

تُظهر النتائج، التي نُشرت مؤخرًا في مجلة علم الأحياء القديمة، أن هذه الحيوانات العاشبة المبكرة من المحتمل أن تكون قد ماتت جوعاً في نهاية المطاف في سن الشيخوخة، وأن الغطاء النباتي كان له أثره على أسنانها.

قال قائد الفريق البروفيسور مايك بينتون من كلية علوم الأرض في بريستول: "لقد درست رينوصورات لأول مرة منذ سنوات، وقد دهشت عندما اكتشفت أنها هيمنت في كثير من الحالات على أنظمتها البيئية، وإذا وجدت أحفورة واحدة، فستجد المئات، ومع ذلك كان لديهم أنظمة أسنان متخصصة تم تكييفها على ما يبدو للتعامل مع كتل من الأطعمة النباتية القاسية ".

لا نعتقد أن rhynchosaurs عاشت هذه المدة الطويلة، لكن طعامها النباتي كان اختبارًا شديدًا لدرجة أن فكيها ببساطة تآكلت ومن المفترض أنها ماتت جوعًا في النهاية ".

كانت rhynchosaurs جزءًا مهمًا من النظم البيئية على الأرض خلال العصر الترياسي ، عندما كانت الحياة تتعافى من أكبر انقراض جماعي في العالم، في نهاية العصر البرمي السابق، وكانت هذه الحيوانات جزءًا من هذا التعافي ومهدت الطريق لأنواع جديدة من الإيكولوجيا عندما أصبحت الديناصورات الأولى والثدييات لاحقًا هي المهيمنة، حيث كان العالم الحديث يتم بناؤه ببطء.

من خلال مقارنة أمثلة من rhynchosaurs السابقة، مثل تلك الموجودة في Devon، مع أمثلة حدثت لاحقًا من اسكتلندا والأرجنتين، وتمكن الفريق أيضًا من إظهار كيف تطورت أسنانهم عبر الزمن، وكيف مكنتهم أسنانهم الفريدة من التنويع مرتين، في الأوسط ثم في أواخر العصر الترياسي، ولكن في النهاية، يبدو أن تغير المناخ، وخاصة التغيرات في النباتات المتاحة، وقد مكّن الديناصورات من السيطرة مع انقراض الرينشوصورات.