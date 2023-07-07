شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيف يستخدم تطبيق Threads بياناتك.. اعرف أنواع المعلومات التى يحصل عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سيجمع تطبيق Threads حوالى 14 نوعًا مختلفًا من البيانات التي يمكن ربطها بهويتك، إلى جانب الموقع وسجل المتصفح، يتضمن ذلك المعلومات المالية وسجل الشراء وحتى البيانات الصحية، ويقترح متجر التطبيقات أيضًا أنه سيتم جمع المعرفات و "المعلومات الحساسة"، بالإضافة إلى بيانات الاتصال الشخصية.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، فإن استخدام Threads يمكن أن يختلف تبعًا لعمرك واستخدام الميزات المعروضة.





الأنواع الأربعة عشر من البيانات التي يستخدمها Threads

1. الصحة واللياقة البدنية

2. المعلومات المالية

3. معلومات الاتصال

4. محتوى المستخدم

5. محفوظات الاستعراض

6. بيانات الاستخدام

7. التشخيص

8. المشتريات

9. الموقع

10. جهات الاتصال

11. تاريخ البحث

12. المعرفات

13. المعلومات الحساسة

14. بيانات أخرى