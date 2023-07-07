شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هل تخطط PlayStation لإطلاق وحدة تحكم جديدة تمامًا؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد الشركة المصنعة لـ PlayStation لإطلاق PlayStation 5 Slim الجديد مقابل 399 دولارًا في وقت لاحق من هذا العام، وفقًا لوثائق مقدمة للمحكمة في قضية تشمل مايكروسوفت، ومع ذلك، لم تؤكد شركة صناعة الإلكترونيات اليابانية وجود هذا الإصدار.

لم تنته التسريبات عند هذا الحد، حيث واصلت مايكروسوفت الكشف بأن شركة PlayStation مستعدة أيضًا لإطلاق نسخة محمولة يُشار إليها أيضًا باسم "Project Q".

كانت Microsoft تنوي إقناع القاضي بأن Nintendo Switch كان في نفس الأسواق مثل Xbox و PlayStation، لكن وحدة التحكم القادمة من PlayStation ستحد من القدرة التنافسية للشركة، وتضعها في المركز الثالث.

تشرف قاضية المقاطعة الأمريكية جاكلين سكوت كورلي في سان فرانسيسكو على القضية، وفي يونيو، حكمت بتأييد أمر تقييدي مؤقت سعت إليه لجنة التجارة الفيدرالية لمنع مايكروسوفت من إبرام الصفقة الخاصة بـ Nintendo Switch.

أمضت شركة Microsoft، الشركة المصنعة لأنظمة ألعاب Xbox، شهورًا في محاولة للفوز بالموافقة العالمية على الاندماج.

في حين وافقت العديد من الدول على عملية الاستحواذ، اتخذ المنظمون، للولايات المتحدة والمملكة المتحدة، إجراءات لوقفه، بحجة أنه يمكن أن يقمع المنافسة في سوق ألعاب الفيديو.

رفعت لجنة التجارة الفيدرالية شركة مايكروسوفت إلى المحكمة العام الماضي لمنع الاندماج، لكن هذه القضية رفعت إلى قاضي الوكالة الأمريكية في محاكمة من المقرر أن تبدأ في 2 أغسطس.

قالت المفوضية إنها رفعت قضيتها إلى محكمة فيدرالية هذا الأسبوع لأنها كانت تشعر بالقلق من أن مايكروسوفت كانت تحاول إغلاق الصفقة وقبل بدء المحاكمة، مما يجعل من الصعب ، إن لم يكن من المستحيل، عكس المسار إذا تبين لاحقًا أن عملية الاستحواذ غير قانونية.

ظهرت وثائق القضية على الإنترنت، وكشفت أن مايكروسوفت قد تكون أعلنت عن بلاي ستيشن القادم قبل أن تتاح له الفرصة.

من المتوقع أيضًا أن يتم إطلاق نسخة محمولة من PlayStation 5 في وقت لاحق من هذا العام بأقل من 300 دولار، كما كتبت الشركة التي يديرها الرئيس التنفيذي ساتيا ناديلا.

ومع ذلك، انتشرت شائعات عن جهاز محمول يحمل اسم "Project Q" على شبكة الإنترنت في شهر مايو.

وتم تصميم الجهاز من أجل "ممارسة الألعاب المثبتة على جهاز PS5 وبثها عبر شبكة WiFi" ، كما أوضحت PlayStation في وصف الفيديو التشويقي المنشور على YouTube.

أوضحت الشركة أن "Project Q هو جهاز مخصص يتم إطلاقه في وقت لاحق من هذا العام والذي يمكنك من لعب أي لعبة متوافقة مثبتة على وحدة تحكم PS5 الخاصة بك باستخدام اللعب عن بُعد عبر Wi-Fi"، ومع شاشة LCD مقاس 8 بوصات قادرة على دقة تصل إلى 1080 بكسل بمعدل 60 إطارًا في الثانية ، يوفر الجهاز صورًا واضحة وألعابًا سلسة يتم بثها من جهاز PS5 الخاص بك عندما تكون بعيدًا عن التلفزيون.

يتم عرض جميع الأزرار والميزات الخاصة بوحدة التحكم اللاسلكية DualSense، بما في ذلك المشغلات التكيفية وردود الفعل اللمسية، على الجهاز.