شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعملها إزاى؟.. كيفية استخدام تطبيق ميتا الجديد Threads والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتشرت الكثير من الأخبار عن التطبيق الجديد الذى اطلقته شركة ميتا "Threads"، والذى يعتبره البعض بمثابة منافس قوى لتويتر، ويتطلع الكثير لاستخدامه ومعرفة تفاصيل التعامل عليه، ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، نرصد القواعد الأساسية وكيغية الاستخدام في تفاصيل بسيطة.

وسيتمكن مستخدمو التطبيق الجديد من استخدام معلومات تسجيل الدخول الخاصة بهم على Instagram للبدء، وكما هو الحال في منصة مشاركة الصور، يمكنهم المتابعة والتواصل مع الأصدقاء والمؤثرين الذين لديهم اهتمامات مماثلة.

وتتضمن خلاصة شخص ما على التطبيق سلاسل رسائل من أشخاص يتابعونهم، بالإضافة إلى محتوى موصى به من منشئي محتوى لم يسمعوا عنهم بعد.

ويمكن مشاركة منشورات Threads على قصة مستخدم Instagram وكرابط على منصات أخرى.

كما يمكن للأشخاص التحكم في من يذكرهم ومن يمكنه الرد عليهم في التطبيق الجديد، ويمكن تصفية الردود على سلاسل الرسائل التي تحتوي على كلمات محددة ويمكن إلغاء متابعة المستخدمين الآخرين وحظرهم وتقييدهم والإبلاغ عنهم.