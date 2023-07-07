شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: 5 أسباب تجعل من Threads منافس قوى لتويتر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - على الرغم من أن Threads، الذي تم إنشاؤه بواسطة Meta، يوصف بأنه نسخة من تويتر، إلا أن هناك بعض الاختلافات التي يمكن أن تساعد في جعل للتطبيق الجديد هوية مختلفة ومنافسة قوية، وفقا لما ذكره موقع " ndtv".





قائمة الأشياء الرئيسية لمنافسة Threads لتويتر:

1. أكدت Meta أن سلاسل الرسائل ستمنح المستخدمين حدًا لعدد الأحرف البالغ 500 حرف، من ناحية أخرى، يمتلك مستخدمو تويتر Twitter الذين لم يتم التحقق منهم 280 حرفًا كحد أقصى.

2. يمكن لحساب Instagram الذي تم التحقق منه الاحتفاظ بشارته الزرقاء على Threads، في غضون ذلك ، يقدم موقع Twitter هذه الميزة مقابل 8 دولارات شهريًا.

3. يتطلب Threads من المستخدمين أن يكون لديهم حساب على Instagram، وعند إنشاء ملف تعريف، سيعطي التطبيق خيارًا لاستيراد المعلومات الحيوية والمتابعين من ملف تعريف Instagram موجود، ويعمل هذا لصالح Threads لأنه سيمنح الوصول إلى قاعدة مستخدم Instagram الكبيرة الحالية.

4. يتمكن المستخدمون على Threads (بما في ذلك المستخدمين الذين لم يتم التحقق منهم) من نشر مقاطع فيديو مدتها خمس دقائق، إنما على Twitter، يمكن لمن ليس لديهم الشارة الزرقاء نشر مقاطع فيديو مدتها دقيقتان و 20 ثانية.

5. سيكون لـ Threadsنفس قواعد المحتوى مثل Instagram، مع نفس الضوابط لكتم وحظر حسابات المضايقة.