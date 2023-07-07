شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيف تؤمن حسابك فى واتساب فى 5 خطوات؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تولي واتساب أهمية خاصة لمسألة الحفاظ على حماية الرسائل التي تتبادلها على واتساب، لذلك يضع واتساب بعض الأدوات والخصائص والشروط للحفاظ على أمانك أثناء استخدام واتساب.

يمكنك تأمين حسابك في واتساب بشكل أفضل عن طريق اتباع الخطوات التالية:

1- لا تشارك كود التسجيل أو رمز التحقق بخطوتين مع الغير مطلقًا.

2- قم بتمكين خاصية التحقق بخطوتين وأضف عنوان بريد إلكتروني لاستخدامه في حال نسيان رقم التعريف الشخصي.

3- ضع رمزًا لجهازك.

4- انتبه لمن يمكنه الوصول المباشر إلى هاتفك؛ حيث إنه إذا استطاع شخص استخدام هاتفك فعليًا، فسيتمكن من استخدام حسابك في واتساب من دون إذنك.

5- يجب أيضًا مشاركة هذه الإرشادات مع أصدقائك وأفراد أسرتك لمساعدتهم على حماية حساباتهم في واتساب.

ملاحظة: إذا تلقيت رسالة بريد إلكتروني لإعادة تعيين رقم التعريف الشخصي لعملية التحقق بخطوتين أو رقم التسجيل رغم أنك لم تطلب ذلك، فلا تضغط على الرابط الموجود في تلك الرسالة، فقد يكون هناك شخص ما يحاول الوصول إلى رقم هاتفك على واتساب.