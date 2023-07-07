شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كل ما تريد معرفته عن تطبيق Threads في 11 معلومة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن مارك زوكربيرج رسميًا عن تطبيق Meta، المستند إلى النصوص Threads، المنافس لتويتر وهو تطبيق مرتبط بإنستجرام، يشبه إلى حد كبير تويتر، وهو عبارة عن منصة وسائط اجتماعية قائمة على النص، ويقدم بعض الميزات من إنستجرام، ولكنه نظام أساسي جديد، وإليك كل ما تحتاج لمعرفته حول تطبيق الوسائط الاجتماعية الجديد Threads



ما هي خصائص ثريدز؟ ما هي خصائص ثريدز؟ قدمت ميتا تطبيق Threads لتكون منصة منفصلة للمحادثات العامة والتحديثات في الوقت الفعلي، يمكن للمرء كتابة منشورات نصية أو حتى مشاركة الصور ومقاطع الفيديو، ويتيح خائص الإعجاب والتعليق وإعادة النشر والمشاركة.



كيف يمكنك تحميل Threads؟ كيف يمكنك تحميل Threads؟ التطبيق متاح في App Store و Google Play Store لنظامي التشغيل iOS و Android ، على التوالي، كما يمكنك أيضًا التوجه إلى رابط Threads على الويب.





في أي منطقة تتوفر Threads؟التطبيق متوافر في أكثر من 100 دولة، ومع ذلك لن يكون متاحًا في البداية في الاتحاد الأوروبي.







كيف تجد الناس للمتابعة أو المتابعين؟ كيف تجد الناس للمتابعة أو المتابعين؟ بعد تسجيل الدخول ستتمكن من عرض القائمة الكاملة للأفراد الذين تتابعهم على إنستجرام، يمكنك اختيار متابعة أي عدد منهم أو متابعة كل منهم إذا اخترت ذلك، بالإضافة إلى خيار تعيين ملف التعريف الخاص بك إلى عام أو خاص.



ماذا يمكنك أن تنشر على ثريدز؟ ماذا يمكنك أن تنشر على ثريدز؟ التطبيق يدور حول إنشاء سلاسل رسائل، لذلك يمكن أن يكون لديك سلسلة مليئة بالمشاركات النصية، حتى 500 حرف فقط، كما يمكنك الحصول على صور وفيديوهات في المنشورات والردود.



ما هو المميز في تطبيق ثريدز؟ ما هو المميز في تطبيق ثريدز؟ ميزات الخلاصة الرئيسية للمحتوى والمنشورات الموصى بها من المستخدمين الذين تتابعهم مثل إنستجرام، على عكس تويتر، لا يوجد خيار للتبديل بين تدفقات المحتوى الموصى به والمحتوى التالي.



هل توجد إعلانات على التطبيق؟ هل توجد إعلانات على التطبيق؟ حاليا لا تظهر أي إعلانات داخل تطبيق ثريدز، لكن مع نمو التطبيق في المستقبل، فقد تقرر Meta تقديم إعلانات، لكن حتى ذلك الحين، لن يكون هناك أي إعلانات أثناء استخدام ثريدز.



ما هي خيارات الخصوصية والأمان المتوفرة على التطبيق؟ ما هي خيارات الخصوصية والأمان المتوفرة على التطبيق؟ ستكون عناصر التحكم في خصوصية إنستجرام متاحة في سلاسل، مقدمة من ميتا، يتضمن هذا خيار تصفية كلمات معينة في الردود، بالإضافة إلى ذلك، يمكن للمستخدمين اختيار من يُسمح له بالرد على سلاسل الرسائل الخاصة بهم: الجميع أو المتابعون فقط أو أولئك الذين تم ذكرهم في المنشور.



كيف يتم التحقق من ثريدز؟ كيف يتم التحقق من ثريدز؟ سيتم نقل الشيكات الزرقاء الخاصة بـ إنستجرام إلى الحسابات، لذلك إذا كنت قد اشتركت في Meta Verified ، فسيكون لديك فحص أزرق على المواضيع، ومع ذلك مثل تويتر، لا توجد خطة تحقق مدفوعة لإلغاء قفل الميزات الإضافية.



هل ثريدز منافس لتويتر أم نسخة مشابهة؟ هل ثريدز منافس لتويتر أم نسخة مشابهة؟ تطبيق ثريدز لديه العديد من أوجه التشابه مع تويتر، تعرض الخلاصة الرئيسية المنشورات أو "المواضيع" من الحسابات التي تتابعها والتوصيات من خوارزمية إنستجرام، يمكنك إضافة تعليقاتك عند إعادة النشر، ويتم وضع الردود في موجز ويب.

كيفية التسجيل في ثريدز؟للتسجيل في ثريدز ستحتاج فقط لبيانات الاعتماد الخاصة بك على إنستجرام، وعندما تقوم بتنزيل ثريدز وفتحه، سيظهر مقبض إنستجرام الخاص بك تلقائيًا لتسجيل الدخول، كذلك لست بحاجة إلى كلمة مرور إذا كان لديك إنستجرام على هاتفك ويتم تسجيل دخولك بالفعل.