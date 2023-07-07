شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيفية تجريب الألعاب قبل التنزيل على أندرويد.. دليل خطوة بخطوة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت "جوجل"، عن ميزة التشغيل الفوري منذ عامين، وهي أداة تتيح للمستخدمين تجربة الألعاب الإلكترونية قبل تنزيلها على أجهزة أندرويد الخاصة بهم، وينشئ بعض المطورين أيضًا مرحلة منفصلة مثل ميزة "جرب الآن" فقط لتوفير تجربة عملية للمستخدمين وإقناعهم بتنزيل اللعبة.



إليك كيفية التحقق مما إذا كانت اللعبة تدعم ميزة التشغيل الفوري: إليك كيفية التحقق مما إذا كانت اللعبة تدعم ميزة التشغيل الفوري: 1- أسهل طريقة لمعرفة ما إذا كانت اللعبة تتمتع بدعم اللعب الفوري أم لا هي من خلال البحث عن اللعبة في متجر Google Play، ثم تحقق مما إذا كان هناك زر "جرب الآن" متاحًا لهذا العنوان المحدد.

2- إذا كانت اللعبة تعرض الزر "جرب الآن" ، فهذا يعني أن اللعبة تدعم "التشغيل الفوري" ويمكنك تجربة هذه اللعبة قبل التنزيل.

3- إذا كانت صفحة القائمة في متجر Play تحتوي على زر تثبيت، فإن اللعبة لا تحتوي على دعم فوري للتشغيل وسيتعين عليك تنزيل اللعبة أولاً.







خطوات تجربة اللعبة قبل التنزيل خطوات تجربة اللعبة قبل التنزيل لتتمكن من تجربة اللعبة أولاً قبل التنزيل، يجب أن تدعم اللعبة ميزة التشغيل الفوري، لذا تأكد من أن اللعبة تدعمها، ثم اتبع الخطوات التالية:

أهمية تجريب الألعابنظرًا لأن حجم تنزيل الألعاب أصبح أكبر، تتيح ميزة التشغيل الفوري للمستخدمين اختبار اللعبة وتحديد ما إذا كانوا يحبون اللعبة أم لا ويرغبون في تنزيلها على هواتفهم أو أجهزة الكمبيوتر اللوحي الخاصة بهم.

1- افتح متجر جوجل بلاي

2- ابحث عن اللعبة التي تريد تجربتها

3- اضغط على زر جرب الآن في متجر Play

بمجرد الضغط على الزر، سيتم تحميل اللعبة على الفور وستسمح لك بلعب اللعبة ومعرفة ما إذا كنت ترغب في ذلك.

لكن لن تكون اللعبة بأكملها متاحة مع ميزة التشغيل الفوري.