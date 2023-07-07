وكالة الفضاء المصرية تعلن موعد إطلاق القمر الصناعي «نكس سات 1»

الشارقة - اميمة ياسر -

كشف الدكتور شريف صدقي، الرئيس التنفيذى لوكالة الفضاء المصرية، تفاصيل القمر الصناعي المصري "نكس سات 1 "، والذي وصل مصر في مايو الماضى بعد انتهاء جميع الاختبارات فى ألمانيا بنجاح، والمقرر إطلاقه نهاية العام الحالى من الصين.

وقال صدقي، في تصريحات صحفية اليوم الجمعة نقلتها صحيفة "اليوم السابع"، إن خطة الوكالة الحالية تسعى لامتلاك مصر تكنولوجيا الأقمار الصناعية، و إنشاء كوكبة من الأقمار الصناعية تساهم في تعزيز دور مصر الريادى فى أفريقيا فى مجال تكنولوجيا وعلوم الفضاء.

وعن القمر الصناعي "نكس سات"، قال صدقي إنه من نوع "مايكرو ساتلايت "صغيرة الحجم ، وزنه68.5 كجم، وعمره الافتراضى 6 أشهر، ويستخدم في مجال التخطيط العمراني.

وأشار الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية إلى أن "نكس سات"هو القمر الصناعي الثاني الذي سيطلق من محطة الاطلاق بالصين نهاية العام الحالي خلال شهري نوفمبر او ديسمبر القادمين، بعد القمر الصناعي"مصر سات 2" المقرر اطلاقه في أكتوبر القادم.

كما صرح الدكتور هيثم مدحت، رئيس شعبة الاتصالات والملاحة الفضائية بالوكالة، بأن القمر الصناعي "نكس سات" تم تجميعه في مركز تجميع وتكامل واختبار الاقمار الصناعية بالوكالة ما عدا اختبارات الاهتزازات الفضائية والتي تمت في المانيا قبل بدء عمل المركز .

وأشار مدحت إلى أن الجانب الألماني ساهم في عملية توريد الأنظمة الفرعية للقمر الصناعي ،أما الجانب المصري فقام بوضع وإعداد البرمجيات الخاصة به، والمحطات الخاصة بالقمر وإجراء الاختبارات والتجميع بالمركز.

وأكد أن مركز تجميع وتكامل واختبار الاقمار الصناعية بالوكالة يعتبر أولى خطوات توطين صناعة الأقمار الصناعية في مصر ، كما أنه يمنح مصر دورا رياديا في نقل هذه التكنولوجيا للقارة الأفريقية.

يشار إلى أن وكالة الفضاء المصرية كانت قد أعلنت في يونيو الماضي انتهاء أعمال تجميع واختبار القمر الصناعي مصر سات 2، والتي كانت بمثابة بداية تدشين أكبر مركز تجميع وتكامل واختبار للأقمار الصناعية في أفريقيا والشرق الأوسط بوكالة الفضاء المصرية والذي تم تجهيزه بالكامل من خلال منحة من الصين ، وهي المرة الأولى التي يجرى فيها اختبار قمر صناعي بالكامل في مصر.

ومؤخراً، اجتمع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع الدكتور شريف صدقى، الرئيس التنفيذى لوكالة الفضاء المصرية، لمتابعة عدد من ملفات عمل الوكالة، ومناقشة المهمات الفضائية للوكالة على المدى القريب (2022 – 21025)، وعدد من الطلبات الخاصة بميزانية الوكالة والمشروعات الجارى تنفيذها، حيث وجه رئيس الوزراء بسرعة توفير الجهات المعنية التمويل اللازم للمكون العاجل من هذه المشروعات.