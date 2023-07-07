شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تطرح تحديث أندرويد 13 لهواتف بكسل والجهاز اللوحى والساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت شركة جوجل، تحديث لنظام التشغيل أندرويد 13 لهواتف بكسل والجهاز اللوحي والساعة، يتضمن إصلاح الأخطاء المعتادة، دون إضافات رئيسية جديدة، لذلك سيتعين على المستخدمين الانتظار حتى يتم إصدار أندرويد 14 في وقت لاحق من هذا العام للحصول على ميزات جديدة.

أصدرت "جوجل" مستويين من التصحيح لنظام التشغيل أندرويد 13؛ الأول بتاريخ 1 يوليو، يعالج 12 نقطة ضعف و11 من CVEs (مع وضع علامة على أحدها على أنها مهمة) وتصحيح Wi-Fi الذي سيتم تسليمه من خلال Google Play، والثاني بتاريخ 5 يوليو يحتوي على إصلاحات لـ 20 من CVEs ، مع وضع علامة واحدة فقط على أنها ضرورية (CVE-2023-21629).



تحديث أندرويد 13 تحديث أندرويد 13 للتحقق من التحديث على هواتف بكسل، انتقل إلى الإعدادات ثم النظام وحدد تحديث النظام، والنقر على "التحقق من وجود تحديث" وسيتم تثبيته.

يجب أن يظهر التحديث على هواتفك بمجرد طرحه على مراحل.





ومن المقرر أن يتم طرح تصحيح الأمان لنظام أندرويد 13 في يوليو أيضًا لجهاز Pixel Tablet و Pixel Watch، كما من المقرر أن تصدر جوجل أيضًا تحديثًا لشهر يوليو لجهازها اللوحي الجديد مع أحدث تصحيح أمان لنظام أندرويد في 13 يوليو 2023، يعمل التحديث على حل 26 مشكلة أمنية ويبلغ حجمه 23.27 ميجا بايت فقط.

وفقًا لسجل التغيير من جوجل، يعالج تحديث يوليو 2023 لجهاز Pixel Tablet المشكلات المتعلقة بالبطارية والشحن، بالإضافة إلى التحسينات العامة للشحن واستخدام البطارية والأداء الحرارى فى ظل ظروف معينة.

بالإضافة إلى ذلك يعمل التحديث على إصلاح مشكلة تسببت فى بعض الأحيان في عرض نص إشعار شاشة القفل خلف عناصر واجهة المستخدم لإلغاء تأمينها.