شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الصين تطور نظام تشغيل كمبيوتر لتقليل اعتمادها على التكنولوجيا الأمريكية لأول مرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

يعد OpenKylin 1.0، هو نظام تشغيل Linux تم إنشاؤه بواسطة تحالف يضم حوالي 4000 مطور، يتم استخدام النظام الذي يعتمد على منصة Linux مفتوحة المصدر، في العديد من الصناعات مثل التمويل والطاقة وحتى في برنامج الفضاء الخاص به.

في السنوات الأخيرة، أعطت صناعة التكنولوجيا في الصين الأولوية لتطوير نظام تشغيل لا يعتمد على التكنولوجيا الأمريكية، ولذا تم تطوير نظام OpenKylin بمساهمات من مختلف الشركات والمؤسسات.

تمنح بيئة سطح المكتب التي أنشأها المجتمع، UKUI، نظام التشغيل مظهرًا فريدًا يميزه عن إصدارات Linux الأخرى، وتأتي مجموعة WPS المكتبية ومتصفح الويب Firefox ومشغلات الأفلام مثبتة مسبقًا على النظام.

يوجد أيضًا متجر برامج حيث يمكنك تنزيل كل من برامج Linux الأصلية وتطبيقات ويندوز وأندرويد التي تعمل بالمحاكي.

يمكن لمعظم أجهزة الكمبيوتر المستندة إلى x86 تشغيل OpenKylin، وهناك أيضًا إصدارات متاحة لأولئك الذين يستخدمون أجهزة مختلفة، مثل أجهزة Arm و RISC-V.

تعمل العديد من الشركات الصينية حاليًا على إنشاء أنظمة تشغيل يمكن أن تحل محل نظام التشغيل مايكروسوفت ويندوز و Apple MacOS، إحدى هذه الشركات، UnionTech Software Technology Co Ltd ، في طور تطوير نظام التشغيل الخاص بها المسمى "Unity".

يعد فريق الاستجابة للطوارئ السيبرانية لأنظمة التحكم الصناعية في الصين، الذي تشرف عليه وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات، الداعم الأكثر أهمية لهذا المشروع.

ويؤكد OpenKylin أنه يساعد في تحسين نظام التشغيل المحلي من خلال الترقية، كما أنه يضمن الأمن في المجالات الحرجة، بما في ذلك الشؤون الحكومية والمالية والاتصالات والطاقة والنقل، بالإضافة إلى ذلك فإنه يوفر خدمات برمجية أساسية موثوقة لدعم السلسلة الصناعية لتكنولوجيا المعلومات في البلاد.