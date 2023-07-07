شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيف تعمل خوارزمية تطبيق Threads الجديد؟ والان مع تفاصيل الخبر
كانت الـThreads بداية رائعة ؛ هناك بالفعل الملايين من الأشخاص يسجلون في التطبيق ويفعلون ما يفعلونه بشكل أفضل على Twitter، لكن ، لدى معظمهم نفس السؤال ، لماذا تعرض الخلاصة تغريدات عشوائية بكثرة ، وكيف تعمل الخوارزمية في التطبيق؟
كيف تحدد المواضيع ما يجب أن تراه؟
في المواضيع ، يمكنك مشاهدة منشورات من الأشخاص الذين تتابعهم ، بالإضافة إلى المحتوى الموصى به من المبدعين الجدد والذي ربما لم تصادفه من قبل.
أخذها آدم موسيري ، رئيس Instagram ، إلى المواضيع ، مجيبًا على مستخدم سأل كيف تعمل خوارزمية الThreads، وردًا عليه ، قال موسيري إن الخوارزمية ليست ثقيلة جدًا في ترتيب المنشورات ولكنها توصي بالمنشورات من الحسابات العشوائية ، تلك التي لا تتابعها، ويشير إلى أنه من المهم لتطبيق جديد ، حيث يحتاج المستخدمون إلى متابعة عدد كافٍ من الأشخاص لتشغيل الخوارزمية.
وعلى غرار Instagram ، تتيح لك المواضيع تضمين كلمات مخفية في مشاركاتك لتصفية الردود التي تحتوي على كلمات معينة. لإلغاء متابعة ملف تعريف أو حظره أو تقييده أو الإبلاغ عنه ، ما عليك سوى النقر فوق قائمة النقاط الثلاث، وإذا قمت بحظر حساب على Instagram ، فسيتم حظره أيضًا على المواضيع تلقائيًا.
ولا يزال هذا هو اليوم الأول من إصدار Threads ، وهناك العديد من الأشياء التي يحتاج التطبيق إلى تصحيحها إذا كان يريد أن يتخذها على Twitter. ولكن هناك شيئًا واحدًا كان الجميع يطالبون به - تغذية منزلية مرتبة ترتيبًا زمنيًا مع الأشخاص الذين تتابعهم ، على غرار خلاصة Twitter "For You"
وقد عالج موسيري الشكوى قائلاً ، "على القائمة" ، وأبدى زوكربيرج أيضًا إبهامه. لذلك ، يمكننا أن نأمل في "من أجلك" في المواضيع قريبًا.
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