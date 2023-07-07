شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيف تعمل خوارزمية تطبيق Threads الجديد؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق موقع Threads الجديد اقبالا كبيرا من المستخدمين، حيث حصل علي أكثر من 30 مليون مستخدم وما زال العدد في ازدياد، وبينما لا يسميها زوكربيرج أو ميتا أو انستجرام بديلهم لتويتر، فهي كذلك، حيث أن "الThreads تطبيق جديد ، تم إنشاؤه بواسطة فريق Instagram ، لمشاركة التحديثات النصية والانضمام إلى المحادثات العامة" ، هل تعرف Meta هذا التطبيق ، مثل Twitter ، أليس كذلك؟ إذن ، كيف يعمل بالضبط ، التطبيق ، الخوارزمية ، كل شيء؟

كانت الـThreads بداية رائعة ؛ هناك بالفعل الملايين من الأشخاص يسجلون في التطبيق ويفعلون ما يفعلونه بشكل أفضل على Twitter، لكن ، لدى معظمهم نفس السؤال ، لماذا تعرض الخلاصة تغريدات عشوائية بكثرة ، وكيف تعمل الخوارزمية في التطبيق؟



كيف تحدد المواضيع ما يجب أن تراه؟ كيف تحدد المواضيع ما يجب أن تراه؟ في المواضيع ، يمكنك مشاهدة منشورات من الأشخاص الذين تتابعهم ، بالإضافة إلى المحتوى الموصى به من المبدعين الجدد والذي ربما لم تصادفه من قبل.

أخذها آدم موسيري ، رئيس Instagram ، إلى المواضيع ، مجيبًا على مستخدم سأل كيف تعمل خوارزمية الThreads، وردًا عليه ، قال موسيري إن الخوارزمية ليست ثقيلة جدًا في ترتيب المنشورات ولكنها توصي بالمنشورات من الحسابات العشوائية ، تلك التي لا تتابعها، ويشير إلى أنه من المهم لتطبيق جديد ، حيث يحتاج المستخدمون إلى متابعة عدد كافٍ من الأشخاص لتشغيل الخوارزمية.

وعلى غرار Instagram ، تتيح لك المواضيع تضمين كلمات مخفية في مشاركاتك لتصفية الردود التي تحتوي على كلمات معينة. لإلغاء متابعة ملف تعريف أو حظره أو تقييده أو الإبلاغ عنه ، ما عليك سوى النقر فوق قائمة النقاط الثلاث، وإذا قمت بحظر حساب على Instagram ، فسيتم حظره أيضًا على المواضيع تلقائيًا.

ولا يزال هذا هو اليوم الأول من إصدار Threads ، وهناك العديد من الأشياء التي يحتاج التطبيق إلى تصحيحها إذا كان يريد أن يتخذها على Twitter. ولكن هناك شيئًا واحدًا كان الجميع يطالبون به - تغذية منزلية مرتبة ترتيبًا زمنيًا مع الأشخاص الذين تتابعهم ، على غرار خلاصة Twitter "For You"

وقد عالج موسيري الشكوى قائلاً ، "على القائمة" ، وأبدى زوكربيرج أيضًا إبهامه. لذلك ، يمكننا أن نأمل في "من أجلك" في المواضيع قريبًا.