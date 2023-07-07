شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: عطل مفاجئ يضرب تطبيقات فيس بوك وماسنجر وإنستجرام في عدد من دول العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اشتكى آلاف المستخدمين حول العالم من مشاكل في تطبيقات ميتا المختلفة بما في ذلك فيس بوك وماسنجر وانستجرام، وكان من ضمن الشكاوي أنه "لا يتم إرسال الصور" في خدمة الرسائل، وذلك بحسب موقع DownDetector المتخصص في تتبع انقطاعات خدمات الإنترنت .

وأبلغ مئات من المستخدمين في جميع أنحاء المملكة المتحدة والولايات المتحدة عن مشكلات عند إرسال رسائل عبر تطبيق Facebook Messenger، وانت المنصة المملوكة لشركة Meta من مشكلات هذا الصباح، حيث اشتكى المستخدمون من عدم قدرتهم على توصيل الرسائل والصور ومقاطع الفيديو.

وتُظهر التقارير عبر DownDetector أيضًا أن منصات Meta الأخرى، Facebook و Instagram ، واجهت مشكلات مماثلة، وتم تقديم أكثر من 230 تقريرًا على Downdetector ، قبل أن يسقط بعد فترة وجيزة.