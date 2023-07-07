شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ما هو Tweet Deck؟ وكيف يتم استخدامه؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تم تصميم TweetDeck، والذي يسمح للمستخدمين بإدارة ومراقبة حسابات Twitter المتعددة في لوحة معلومات واحدة، حيث يوفر TweetDeck تجربة أكثر ملاءمة من خلال السماح للمستخدمين بعرض عدة جداول زمنية في واجهة واحدة سهلة.

وتوفر أداة إدارة الوسائط الاجتماعية واجهة منظمة وقابلة للتخصيص تساعد المستخدمين على التنقل في موجزات Twitter والإشعارات والرسائل المباشرة وميزات Twitter الأخرى.

ويتضمن مجموعة من الميزات المتقدمة للمساعدة في الحصول على أقصى استفادة من Twitter: إدارة حسابات Twitter المتعددة ، وجدولة التغريدات للنشر في المستقبل ، وبناء مجموعات التغريدات ، والمزيد، وبدلاً من الخط الزمني الفردي ، يتيح TweetDeck للمستخدمين إضافة أعمدة لعرض محتوى معين لعرضهم جنبًا إلى جنب.

ويتوفر TweetDeck كتطبيق ويب ويمكن استخدامه من خلال موقع TweetDeck الرسمي. يتم استخدام التطبيق من قبل مديري وسائل التواصل الاجتماعي والشركات والصحفيين والأفراد لإدارة حساباتهم على Twitter والتفاعل مع جمهورهم.





فيما يلي كيفية بدء استخدام Tweet Deck:1.انتقل إلى الموقع الإلكتروني الخاص بالخدمة ، أو افتح تطبيق سطح المكتب لنظام التشغيل Mac.

2. قم بتسجيل الدخول باستخدام حساب Twitter الخاص بك، حيث يوصي باستخدام حساب Twitter لا تتم مشاركته مع أفراد آخرين.

3. بمجرد تسجيل الدخول ، يمكنك ربط عدة حسابات Twitter بحساب TweetDeck الخاص بك.



كيفية إزالة حساب من Tweet Deck كيفية إزالة حساب من Tweet Deck 1. انقر فوق حسابات في شريط التنقل. 2. قم بتوسيع الحساب الذي ترغب في حذفه بالنقر فوق السهم لأسفل.

3. انقر فوق مغادرة الفريق وقم بالتأكيد عن طريق النقر فوق مغادرة.



كيفية إنشاء تغريدة في Tweet Deck كيفية إنشاء تغريدة في Tweet Deck 1.يسهل منشئ التغريدات في Tweet Deck الانضمام إلى المحادثة ، سواء كنت تريد مشاركة ما يحدث بالكلمات أو الصور أو الفيديو. 2. انقر فوق تغريد أثناء تسجيل الدخول إلى حساب Twitter الخاص بك.

3. انقر فوق تغريد أثناء تسجيل الدخول إلى حساب Twitter الخاص بك.

4. إذا سجلت الدخول إلى حسابات متعددة ، فتأكد من تحديد حساب Twitter الذي تريد التغريد منه.

5. اكتب تغريدتك بالنص. قم بتضمين صورة أو مقطع فيديو عن طريق تحديد الزر "إضافة صور أو فيديو".

6. انقر فوق تغريد للمشاركة.