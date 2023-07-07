بعد إطلاق ثريدز.. إيلون ماسك يتوعد مارك زوكربيرج: أراك في القفص

الشارقة - اميمة ياسر -

علّق المليادير الأمريكي، إيلون ماسك، على إطلاق تطبيق Threads المشابه لموقع "تويتر".

وعبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، كتب ماسك تغريدة هاجم فيها مارك زوكربيرج الرئيس التنفيذي لشركة "ميتا"، قائلاً: "لقد أنفقت 44 مليار دولار لهذا التطبيق -قاصدًا تويتر- والآن قرر Lizard boy "فتى يشبه السحلية" فقط الضغط على النسخ واللصق".

وتوعد "ماسك" في تغريدته "زوكربيرج"، قائلاً: "أنه شخصى، أراك في القفص، زوك".

وفي وقت سابق، اتفق ماسك وزوكربيرج على نزال في القفص لمباراة من نوعية MMA هي الرياضة القتالية الأسرع نموًا في العالم حيث يمارسها العديد من المشاهير من أجل اللياقة البدنية والدفاع عن النفس.

وقبل المباراة المرتقبة، فاجأ زوكربيرج منافسه "ماسك" والعالم بإطلاق تطبيق جديد بإسم "ثريدز" والذى حقق عند إطلاقه أمس الخميس نحو 30 مليون اشتراك.

وقررت شركة "ميتا" إطلاق تطبيق "ثريدز" لمنافسة تويتر، وذلك بعد أيام من إعلان الرئيس التنفيذي لشركة تويتر، إيلون ماسك، فرض قيود مؤقتة على عدد التغريدات التي يمكن للمستخدمين قراءتها على المنصة يوميا. وروّج زوكربيرج للتطبيق باعتباره منافسا "صديقاً" لموقع تويتر، الذي اشتراه إيلون ماسك في أكتوبر.