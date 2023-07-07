بعد ساعات من إطلاق ثريدز.. عطل مفاجئ يضرب فيس بوك وماسنجر وإنستجرام

الشارقة - اميمة ياسر - تعرضت تطبيقات ميتا المختلفة ( فيس بوك وماسنجر وانستجرام)، لعطل مفاجئ، حيث اشتكى الآلاف حول العالم من عدم قدرتهم على إرسال الصور في خدمة الرسائل، بحسب موقع DownDetector المتخصص في تتبع انقطاعات خدمات الإنترنت .

وأبلغ مئات من المستخدمين في جميع أنحاء المملكة المتحدة والولايات المتحدة عن مشكلات عند إرسال رسائل عبر تطبيق Facebook Messenger، بجانب عدم قدرتهم على توصيل الرسائل والصور ومقاطع الفيديو.

وتُظهر التقارير عبر DownDetector أيضًا أن منصات Meta الأخرى، Facebook و Instagram ، واجهت مشكلات مماثلة، وتم تقديم أكثر من 230 تقريرًا على Downdetector ، قبل أن يسقط بعد فترة وجيزة.

من ناحية أحرى، تعتزم شركة تويتر التي يملكها الملياردير إيلون ماسك، مقاضاة شركة ميتا التي أطلقت تطبيقها الجديد ثريدز، بحسب وكالة رويترز.

ويبدو أن تويتر ستعتمد في دعواها على اتهام ميتا، التي يملكها مارك زوكربيرج، بسرقة فكرة تطبيق ثريدز، مع وجود عدة أوجه للشبه بين ثريدز وتويتر.

وأصدرت "ميتا" تطبيق "ثريدز" الجديد، وهو عبارة عن منصة تواصل اجتماعية نصية قد تنافس "تويتر"، ليصبح متاحا للمستخدمين في أكثر من 100 دولة.

التطبيق، الذي تم إصداره مساء الأربعاء، قبل يوم واحد من إطلاقه المقرر، يتيح للمستخدمين التسجيل مباشرة من حساباتهم على "إنستغرام". وبالتالي عند إطلاقه في جميع أنحاء العالم، يمكن لأكثر من 2 مليار مستخدم نشط شهريًا فتح حساباتهم مباشرة على "ثريدز".

وكتب الرئيس التنفيذي لـ "ميتا"، في المنصة الجديدة، مساء الأربعاء، أن "التطبيق شهد 2 مليون مشترك في أول ساعتين". ليضيف لاحقا أن العدد ارتفع إلى 10 ملايين مشترك في 7 ساعات.

يسمح التطبيق لكتابة المشترك منشور يقتصر على 500 حرف، مع إمكانية إضافة صور ومقاطع فيديو.

يمكن للمشاهدين التفاعل عن طريق الإعجاب والتعليق وإعادة النشر، بما في ذلك اقتباس مقطع من المنشور وأيضا يمكن مشاركة المنشور عبر "الستوري" في "إنستغرام".

في حين أن معظم الميزات هي شبيهة لتلك الموجودة في منصة "تويتر"، فإن التصميم الخاص به يشبه "إنستغرام"، خاصة فيما يتعلق بالأزرار مثل القلب والتعليق والمشاركة.

بمجرد تسجيل الدخول، يتم إخبار المستخدمين الجدد الذين لديهم حسابات "إنستغرام" أن حساباتهم يجب أن تحتفظ بنفس أسماء المستخدمين، ولكن يمكنهم إنشاء سيرة ذاتية مختلفة والارتباط بملفاتهم الشخصية.

وبحال كان الشخص "معتمدا" على "إنستغرام" فأيضا سيكون "معتمدا" على التطبيق الجديد. ويمكن للمستخدمين بعد ذلك اختيار المتابعة التلقائية الجماعية للحسابات التي يتابعونها بالفعل على "إنستغرام".

سيتم أيضًا حظر الحسابات التي حظرها المستخدمون بالفعل على "إنستغرام" تلقائيًا. يمكن لأولئك الذين يرغبون في تقييد التفاعلات اختيار ما إذا كانوا سيسمحون بالردود من قبل الجميع، أو الحسابات التي يتابعونها أو يذكرونها في منشوراتهم.

سيتم فرض إرشادات وقوانين "إنستغرام" على "ثريدز"، ويمكن للمستخدمين الإبلاغ عن انتهاكات بعضهم البعض.

بحسب متجر التطبيقات الحاصة بـ"آبل"، فإن "ثريدز" هو "تطبيق المحادثة المستند إلى "إنستغرام"، حيث يمكن للمستخدمين "قول المزيد".

"ثريدز" هو المكان الذي تجتمع فيه المجتمعات لمناقشة كل شيء بدءًا من الموضوعات اليومية وحتى الموضوعات التي ستحصل غدًا".

"مهما كانت اهتمامتك، يمكنك المتابعة والتواصل مباشرة مع منشئي المحتوى المفضلين لديك وغيرهم ممن يحبون نفس الأمور أو تكوين متابعين مخلصين لك لمشاركة أفكارك وآرائك وإبداعك مع العالم".

وفيما يلي أبرز مميزات تطبيق ثريدز:

يمكن لمستخدمى "ثريدز" نشر Threads بحد أقصى 500 حرف.

لا يحتاج التطبيق حساب منفصل طالما لديك حساب على "إنستجرام"

يمكن إضافة المتابعين وأيضاً اختيار من تتابع كذلك

لديك خيار الاحتفاظ بملفك الشخصي عام أو خاص

مشاركة الصور ونشر مقاطع فيديو تصل مدتها إلى 5 دقائق

يشبه "إنستجرام" ولكن به أغلب الميزات التي يتمتع بها تطبيق "تويتر".

كيف تنشئ حسابا على تطبيق ثريدز الجديد؟

1. افتح إنستجرام، وافتح صفحة Explore بالنقر فوق رمز العدسة المكبرة في أسفل اليسار.

اكتب كلمة "Threads" في شريط البحث، وسترى رمزًا تعبيريًا صغيرًا يظهر في أقصى اليسار.

2. اضغط على "Admit One" في شريط البحث

انقر فوق "Admit One"، وستظهر دعوة Threads الخاصة بك. تتضمن الدعوة اسم المستخدم الخاص بك، وتاريخ ووقت إطلاق Threads، ورمز QR، ورمز رقمي وزر "Get Threads" في أسفل الشاشة، والذي ينقلك إلى متجر التطبيقات.

3. افتح ملف التعريف الخاص بك وانقر فوق الخطوط الثلاثة

إذا كنت لا ترى شيئا تظهر في شريط البحث، يمكنك أيضًا الوصول إلى الدعوة عن طريق النقر على الأسطر الثلاثة في الجزء العلوي الأيسر من ملفك الشخصي. سيظهر خيار "Threads" بالقرب من أعلى القائمة المنسدلة. انقر عليه لعرض دعوتك.

اعتبارًا من الآن، سيظهر اسم مستخدم Threads الخاص بك بنفس اسم مستخدم إنستجرام الخاص بك.ج