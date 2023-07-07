شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعني إيه ميزة إضافة التأثيرات المرئية على فيديوهات تطبيق "صور جوجل" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أضافت شركة جوجل، ميزة جديدة لتطبيق الصور Photos، تمنح المستخدمين إضافة تأثيرات مرئية إلى مقاطع الفيديو، تضمنت 12 مؤثرًا جديدًا للفيديو استنادًا إلى سيناريوهات مختلفة لحالة الاستخدام، لتشمل Dust Max و Black and White Film و Light Leak وغيرها.

ويعد تطبيق "صور جوجل"، واحدًا من أكثر تطبيقات المعرض استخدامًا في نظام أندرويد البيئي، وهو تطبيق الافتراضي يقدم مجموعة كبيرة من الميزات مثل النسخ الاحتياطي عبر السحاب، ومجموعة واسعة من خيارات تحرير الصور والفيديو.





تطبيق الميزة الجديدةيمكن للمستخدم الاستفادة من الميزة الجديدة عبر تحديث تطبيق "صور جوجل"، وبعدها يمكنه العثور على تأثيرات الفيديو الجديدة ضمن علامة تبويب التأثيرات الجديدة داخل واجهة التحرير، وبمجرد أن يحدد المستخدمون خيار التأثيرات، يقوم تطبيق الصور بعد ذلك بتنزيل التأثيرات المضافة حديثًا ثم يتيح للمستخدمين تطبيقها في الفيديو الذي يقومون بتحريره في الوقت الحالي.

وتتاح الميزة الجديدة على أحدث إصدار من أندرويد، وكذلك على نظامي التشغيل Android 14 Beta 3 و Android 13.



كيفية الاستخدام كيفية الاستخدام أوضحت جوجل للمستخدمين، كيفية استخدام الميزة الجديدة، حيث يتم إعادة تصميم عناصر التحكم في تشغيل الفيديو، بإضافة تأثيرات فيديو جديدة، كما قامت "جوجل" بتحديث عناصر التحكم في تشغيل الفيديو لتسهيل الأمور على المستخدمين، ويتميز تطبيق الصور ببعض الأزرار الجديدة لتشغيل الوسائط، بالإضافة إلى زري التشغيل والإيقاف المؤقت، سيرى المستخدمون أيضًا أزرار التخطي للأمام وللخلف في الواجهة.

علاوة على ذلك قامت جوجل بإزالة نمط الصندوق العائم القديم وإحضار عرض ملء الشاشة، ولا ينطبق هذا التغيير المحدد على الصور فحسب، بل ينطبق أيضًا على تطبيقات جوجل الأخرى.