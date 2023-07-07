شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تويتر تتهم ميتا بالتعدى على حقوقها بعد إطلاق threads.. وميتا ترد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدو أن غضب تويتر من إطلاق تطبيق threads المنافس له بدأ فى الظهور خاصة بعد انضمام ما يقرب من 30 مليون شخص منذ إطلاقه فى اليوم الأول مع استمرار عدد المشتركين.

وهدد موقع تويتر باتخاذ إجراء قانوني ضد شركة Meta متهماً إياها بسرقة موظفين سابقين واختلاس الأسرار التجارية والملكية الفكرية بشكل غير قانونى، وفقا لتقرير engadget.

يعتزم Twitter تطبيق حقوق الملكية الفكرية الخاصة به بصرامة، ويطالب Meta باتخاذ خطوات فورية للتوقف عن استخدام أي أسرار تجارية على Twitter أو غيرها من المعلومات السرية للغاية ، "كتب Alex Spiro ، المحامي الشخصي Elon Musk ، في رسالة إلى Meta. "يحتفظ Twitter بجميع الحقوق ، بما في ذلك ، على سبيل المثال لا الحصر ، الحق في طلب التعويضات المدنية والتعويضات التجارية دون إشعار آخر لمنع أي احتفاظ أو إفشاء أو استخدام آخر لملكيته الفكرية بواسطة Meta.

ويدعي سبيرو ، الذي يتصرف نيابة عن شركة X Corp الأم في Twitter ، أن Meta وظفت العشرات من موظفي Twitter السابقين خلال العام الماضي. وادعى أن الشركة "عمدت إلى تكليفهم بالعمل على المواضيع" بقصد محدد أنهم يستخدمون أسرار Twitter التجارية وغيرها من الملكية الفكرية من أجل تسريع تطوير تطبيق Meta المنافس ". وقال إن هذا ينتهك قوانين الولاية والقوانين الفيدرالية وكذلك التزامات هؤلاء الموظفين تجاه صاحب العمل السابق. بالإضافة إلى ذلك ، قال سبيرو إن Meta محظور من كشط بيانات Twitter المتعلقة بمن يتابعه.

ودحض ميتا مزاعم سبيرو و كتب آندي ستون ، مدير اتصالات Meta : "لا أحد في فريق هندسة threads هو موظف سابق في Twitter هذا ليس صحيحا".

وفى الوقت الحالى ، يحتاج مستخدمو سلاسل الرسائل إلى الاشتراك في التطبيق باستخدام ملف تعريف Instagram الخاص بهم، إنها عملية سهلة ساعدت Meta على تسجيل عشرات الملايين من المستخدمين بسرعة، وقال مارك زوكربيرج ، الرئيس التنفيذي لشركة Meta ، إن 30 مليون شخص قد انضموا إلى threads أمس الخميس.