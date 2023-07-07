شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: جوجل لن تطلق معالجات مخصصة للهواتف الذكية بالكامل قبل عام 2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مع سلسلة هواتف Pixel 6 الذكية ، أدخلت جوجل تغييرًا كبيرًا في خطط منتجاتها الاستهلاكية، حيث قامت الشركة بتشغيل هواتفها الذكية بشريحة مخصصة صممتها مع Samsung، وحصلت سلسلة Pixel 7 ، أحدث جهاز لوحي من جوجل وهاتفها الذكي القابل للطي ، على التكرار الثاني لشركة SoC، فيما ترددت شائعات بأن جوجل أرادت تقديم شريحة مخصصة بالكامل لهاتف Pixel الذكي في عام 2024 ولكن وفقًا لتقرير ، تم تأجيل الخطط حتى عام 2025.

وقال تقرير صادر عن المعلومات: "لدى جوجل طموحات كبيرة لتطوير شرائحها الخاصة بهواتف Pixel، ومع ذلك ، حتى الآن ، لم تسر الأمور وفقًا للخطة".

ونقلاً عن شخصين على دراية مباشرة بالموقف ، قال التقرير إن أول شريحة مخصصة بالكامل من جوجل ستعمل كعقل لخط Pixel من الهواتف الذكية، وقال التقرير: "خططت جوجل في الأصل لإطلاق الشريحة ، التي تحمل اسم Redondo داخليًا ، العام المقبل ، لتحل محل الرقائق شبه المخصصة التي تصممها حاليًا مع Samsung".

وأبرزت أن الشركة ستلتزم بالشركة الكورية الجنوبية لمدة عام آخر لتقديم تصميم مخصص بالكامل ، يحمل رمزًا داخليًا باسم Laguna، وأشار المنشور إلى أن جوجل ستنتقل من Samsung إلى شركة Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) لصنع الرقائق ، المسماة Tensor. TSMC لديها Apple و Nvidia بين عملائها.

ويقال إن شريحة Laguna تعتمد على عملية تصنيع TSMC التي تبلغ 3 نانومتر ، وهي أكثر عمليات تصنيع الرقائق تقدمًا في العالم.