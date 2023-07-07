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تكنولوجيا: تقرير: جوجل لن تطلق معالجات مخصصة للهواتف الذكية بالكامل قبل عام 2025

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القاهرة - سامية سيد - مع سلسلة هواتف Pixel 6 الذكية ، أدخلت جوجل تغييرًا كبيرًا في خطط منتجاتها الاستهلاكية، حيث قامت الشركة بتشغيل هواتفها الذكية بشريحة مخصصة صممتها مع Samsung، وحصلت سلسلة Pixel 7 ، أحدث جهاز لوحي من جوجل وهاتفها الذكي القابل للطي ، على التكرار الثاني لشركة SoC، فيما ترددت شائعات بأن جوجل أرادت تقديم شريحة مخصصة بالكامل لهاتف Pixel الذكي في عام 2024 ولكن وفقًا لتقرير ، تم تأجيل الخطط حتى عام 2025.

 

وقال تقرير صادر عن المعلومات: "لدى جوجل طموحات كبيرة لتطوير شرائحها الخاصة بهواتف Pixel، ومع ذلك ، حتى الآن ، لم تسر الأمور وفقًا للخطة".

 

ونقلاً عن شخصين على دراية مباشرة بالموقف ، قال التقرير إن أول شريحة مخصصة بالكامل من جوجل ستعمل كعقل لخط Pixel من الهواتف الذكية، وقال التقرير: "خططت جوجل في الأصل لإطلاق الشريحة ، التي تحمل اسم Redondo داخليًا ، العام المقبل ، لتحل محل الرقائق شبه المخصصة التي تصممها حاليًا مع Samsung".

 

وأبرزت أن الشركة ستلتزم بالشركة الكورية الجنوبية لمدة عام آخر لتقديم تصميم مخصص بالكامل ، يحمل رمزًا داخليًا باسم Laguna، وأشار المنشور إلى أن جوجل ستنتقل من Samsung إلى شركة Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) لصنع الرقائق ، المسماة Tensor. TSMC لديها Apple و Nvidia بين عملائها.

 

ويقال إن شريحة Laguna تعتمد على عملية تصنيع TSMC التي تبلغ 3 نانومتر ، وهي أكثر عمليات تصنيع الرقائق تقدمًا في العالم.

 

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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