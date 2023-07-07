شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيف يمكنك إلغاء الحساب على Threads دون المساس بحسابك على إنستجرام؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إذا كنت قد سئمت بالفعل من سلاسل الرسائل الكثيرة بعد انضمامك إلى threads وتريد حذف حسابك فلا يمكنك فعل ذلك إلا إذا قمت بحذف حساب إنستجرام بالكامل، ومع ذلك فإن Meta "تبحث" عن طريقة لعدم حدوث ذلك، وفقًا لما نشره رئيس إنستجرام آدم موسيري.

وتستخدم Threads منافس تويتر الذى تم إطلاقه مؤخرا ميزة السماح لك بإحضاراسم مستخدم Instagram الخاص بك عند الانضمام إلى التطبيق، ولكنه يربط أيضًا التطبيقات معًا بطريقة تعني أنه لا يمكنك حذف حساب Threads الخاص بك دون حذف حساب Instagram الخاص بك ، وهو ما قد لا يرغب الأشخاص في القيام به إذا كانوا ينشرون على Instagram بشكل مناسب لسنوات.

بناء على رسالة موسيري، يبدو أن الشركة تفكر في طريقة للقيام بذلك في المستقبل لكن الميزة لم تظهر بعد، ولم يقدم موسيري جدولًا زمنيًا للوقت الذي قد نراه فيه في النهاية، وفقا لتقرير theverge.

ومع ذلك، كما يلاحظ موسيري، يمكنك إخفاء ملف تعريف Threads والمحتوى الخاص بك عن طريق إلغاء تنشيط حساب Threads الخاص بك ، و للقيام بذلك انتقل إلى علامة تبويب ملفك الشخصي ، واضغط على أيقونة الخطين للإعدادات ، واضغط على "الحساب" ، ثم اضغط على "إلغاء تنشيط الملف الشخصي" ، ثم زر "إلغاء تنشيط ملف التعريف".

ومع ذلك ، فإن إلغاء تنشيط ملف تعريف Threads هو إجراء مؤقت ، على الرغم من أن إلغاء تنشيط ملف تعريف الخيوط الخاص بك يخفي ملفك الشخصي والمواضيع والردود والإعجابات ، فسيتم إعادة تنشيط حسابك إذا قمت بتسجيل الدخول مرة أخرى ، وفقًا لصفحة دعم Instagram . يمكنك أيضًا حذف المنشورات الفردية أو جعل حسابك خاصًا ، كما يشير موسيري.

وأطلق إنستجرام Threads على iOS و Android وقد اشترك بالفعل أكثر من 30 مليون شخص في التطبيق، وفقًا لمارك زوكربيرج . ومع ذلك ، يبدو أن الشركة دفعت التطبيق للخارج بأسرع ما يمكن للاستفادة من الفوضى التي حدثت في Twitter ، وهي تفتقد إلى ميزات رئيسية مثل DMs والتغذية التالية وحتى علامات التجزئة، و فى منشور منفصل يقول موسيري إن العديد من "الأساسيات" فى الطريق لكنه يحذر من أن التحسينات "ستستغرق بعض الوقت.