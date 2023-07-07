شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: طائرة ناسا التجريبية الأسرع من الصوت تستعد لأول رحلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد طائرة ناسا التجريبية X-59 Quiet SuperSonic Technology (QueSST) لأول رحلة تجريبية لها في وقت ما من هذا العامK كما يوحي اسمها، فإن الطائرة تختبر تقنية تخفف من صوت دوي الانفجار الصوتي المرتفع للغاية الذي يحدث عندما تكسر طائرة حاجز الصوت، من المفترض أن تقلل الطائرة X-59 الضوضاء المفاجئة إلى "ضربة صوتية" أكثر هدوءًا ، لذلك يمكن أن تمهد الطريق لرحلات الركاب الأسرع من الصوت فوق الولايات المتحدة القارية التي تم حظرها حتى الآن بسبب اللوائح المتعلقة بالتلوث الضوضائي.

وقالت ناسا هذا الأسبوع : "يعد الانتقال من موقع البناء إلى خط الطيران أحد المعالم العديدة التي تعد X-59 لرحلاتها الأولى واللاحقة" ، مضيفة أن الفريق سيجري الآن سلسلة من الاختبارات الأرضية المهمة لضمان أن الطائرة جاهزة لرحلتها الأولى.

ستشمل إحدى هذه الرحلات التجريبية تحليق X-59 بسرعة تفوق سرعة الصوت فوق عدد من المجتمعات لمعرفة كيف يستجيب السكان للضربات الصوتية الناتجة أثناء رحلتها عالية السرعة، ستقوم وكالة ناسا بعد ذلك بتسليم النتائج التي توصلت إليها إلى المنظمين الأمريكيين والدوليين في خطوة يمكن أن تفتح إمكانية الرحلات الجوية التجارية الأسرع من الصوت فوق اليابسة، وفقا لتقرير digitartlend.

وتم تصميم X-59 ، الذي بدأ تطويره في عام 2016 ، ليطير على ارتفاع 55000 قدم (16765 مترًا) بسرعة رحلة بحرية تبلغ 1.42 ماخ (937 ميلاً في الساعة / 1508 كم / ساعة) - للحصول على ضعف تلك الموجودة في طائرة ركاب تقليدية وعند هذا النوع من السرعة ، سيتم بالطبع تقليل أوقات الرحلات بين الوجهات بشكل كبير ، أسرع رحلة بين مدينة نيويورك ولندن بواسطة كونكورد - طائرة الركاب الأسرع من الصوت التي تديرها الخطوط الجوية البريطانية والخطوط الجوية الفرنسية حتى تقاعدها في عام 2003 - استغرقت ساعتين و 53 دقيقة فقط ، أي أقل بكثير من نصف الوقت الذي تستغرقه طائرة ركاب دون سرعة الصوت، وهذا يعني أن الرحلة الأسرع من الصوت بين مدينة نيويورك ولوس أنجلوس ، والتي تستغرق حاليًا حوالي 5 ساعات و 30 دقيقة ، يمكن قطعها إلى حوالي ساعتين و 30 دقيقة أو حتى أقل.

وحلقت طائرة الكونكورد بين الولايات المتحدة وأوروبا ، وهو طريق مسموح به فقط لأن المطارين - واشنطن دالاس وجيه إف كينيدي بمدينة نيويورك - كانا على الساحل الشرقي ، مما يعني أن الطفرة الأسرع من الصوت حدثت فوق المحيط الأطلسي.

ومع ذلك ، يمكن أن تؤدي X-59 إلى عدد كبير من الطرق الجديدة والأسرع ليس فقط عبر الولايات المتحدة ، ولكن أيضًا على مستوى العالم ، على الرغم من أن ما إذا كنت ستتمكن من شراء مقعد هو أمر آخر تمامًا.