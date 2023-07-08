شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: 50 منزلا فى أيرلندا يقدمون شبكة شحن للسيارات الكهربائية بمساعدة تطبيق إلكترونى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدأ نحو 50 منزلا في أيرلندا الشهر المقبل في تأجير نقاط شحن سياراتهم الكهربائية المنزلية لجيرانهم بمساعدة تطبيق جديد، ويقول ميب رينولدز، الشريك المؤسس لشركة GoPlugable ، إنها "Airbnb لشواحن السيارات الكهربائية المنزلية".

سيقتصر الإطلاق التجريبي للتطبيق على المجموعة الأولى المكونة من 50 شخصًا الذين لديهم نقطة شحن خاصة بهم في المنزل ، وحوالي 50 شخصًا لديهم سيارات كهربائية يرغبون في ركن السيارة والدفع مقابل استخدامها، و إذا سارت الأمور على ما يرام ، فقد يتبع ذلك إطلاق عام أوسع في سبتمبر أو أكتوبر ، وفقا لتقرير thenextweb.

تقول رينولدز من شبكة الشحن في أيرلندا الشمالية ، وهي تشرح لماذا قررت هي وشريكها المؤسس تطوير التطبيق: "نحن متخلفون بشكل كبير من حيث توفر الشاحن العام، وبالنسبة لكثير من الناس هذا هو السبب الرئيسي لعدم تحولهم إلى السيارات الكهربائية.

وهذه هي ندرة نقاط الشحن التي تقول رينولدز إنها سمعتها من أفراد في أيرلندا يسلمون بالفعل نقودًا إلى الجيران الذين لديهم أجهزة شحن على أساس مخصص فقط حتى يتمكنوا من شحن مركبتهم الكهربائية . في تطبيق GoPlugable ، يتم تعريف هؤلاء الجيران على أنهم "مضيفون" ، وقد تم تصميم النظام الأساسي لمساعدتهم على إدارة المدفوعات والإعلان عن نقطة الشحن الخاصة بهم لمزيد من مالكي المركبات الكهربائية في منطقتهم.

جمعت GoPlugable ومقرها بلفاست 50000 جنيه إسترليني من خلال المسابقات والمنح ولدى الشركة عدد من المؤسسين المشاركين واثنين من المتدربين.