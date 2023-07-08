شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيه الفرق؟ أبرز الاختلافات بين هاتف Google Pixel 7a وiPhone SE 2020 والان مع تفاصيل الخبر
Google Pixel 7a
الشاشة: بقياس 6.1 بوصة (2400 × 1080) OLED.
المعالج: Tensor G2 (5 nm)
مساحات التخزين: 128GB
نظام التشغيل: Android 13.
دعم الشحن اللاسلكي: نعم.
دعم الشحن السريع: نعم.
الكاميرا الخلفية: ثنائية 64 MP و 13 MP (Urtla-wide)
الكاميرا الأمامية: بدقة 13 MPالبطارية: 4385 mAh.
هاتف iPhone SE 2020
نظام التشغيل: يعمل بنظام التشغيل iOS (13.x).
مساحة الشاشة: يأتى بشاشة 4.7 بوصة.
دقة الشاشة: تبلغ 1334 × 750 بيكسل.
نوع الشاشة: شاشة IPS LCD.
الكاميرا الخلفية: كاميرا خلفية 12 ميجا بيكسل.
الكاميرا الأمامية: تبلغ 7 ميجا بيكسل .
نوع المعالج: شرائح Apple A13 Bionic APL1W85.
ذاكرة الوصول العشوائى: تبلغ 3GB.
الحد الأقصى للذاكرة الداخلية: تبلغ 64 جيجا بايت.
البطارية: بطارية 1821 mAh.
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