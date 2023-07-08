شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيه الفرق؟ أبرز الاختلافات بين هاتف Google Pixel 7a وiPhone SE 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت شركة جوجل خلال فعاليات مؤتمرها للمطورين بمقر الشركة عن نسخة هاتف Google Pixel 7a، حيث يأتى بمعالج Tensor G2 وشاشة 90 هرتز وشحن لاسلكي وكاميرا خلفية عالية الدقة، وبسعر يبدأ من 499 دولارا، وفيما يلي نعرض مقارنة بينه وبين هاتف Pixel 4a للوقوف على أبرز الفروق بين الهاتفين كما يلى: Google Pixel 7a الشاشة: بقياس 6.1 بوصة (2400 × 1080) OLED. المعالج: Tensor G2 (5 nm) مساحات التخزين: 128GB نظام التشغيل: Android 13. دعم الشحن اللاسلكي: نعم. دعم الشحن السريع: نعم. الكاميرا الخلفية: ثنائية 64 MP و 13 MP (Urtla-wide) الكاميرا الأمامية: بدقة 13 MPالبطارية: 4385 mAh. هاتف iPhone SE 2020 نظام التشغيل: يعمل بنظام التشغيل iOS (13.x). مساحة الشاشة: يأتى بشاشة 4.7 بوصة. دقة الشاشة: تبلغ 1334 × 750 بيكسل. نوع الشاشة: شاشة IPS LCD. الكاميرا الخلفية: كاميرا خلفية 12 ميجا بيكسل. الكاميرا الأمامية: تبلغ 7 ميجا بيكسل . نوع المعالج: شرائح Apple A13 Bionic APL1W85. ذاكرة الوصول العشوائى: تبلغ 3GB. الحد الأقصى للذاكرة الداخلية: تبلغ 64 جيجا بايت. البطارية: بطارية 1821 mAh.

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