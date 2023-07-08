شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: التحقيق مع 400 طالب بريطانى بعد اكتشاف حالات غش باستخدام ChatGPT والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت العديد من الجامعات البريطانية في اتخاذ إجراءات صارمة ضد الغش بمساعدة ChatGPT، حيث يتم التحقيق مع حوالي 400 طالب جامعي بسبب الغش فى تقييماتهم باستخدام روبوتات الذكاء الاصطناعى مثل ChatGPT ، حصلت صحيفة The Tab ، وهي صحيفة طلابية ، على أرقام تكشف أن 377 طالبًا من جامعات في جميع أنحاء المملكة المتحدة قد واجهوا تحقيقات بتهمة الغش في دوراتهم الدراسية ، ومن بين هؤلاء أدين 146 على الأقل بالفعل ، بينما لا تزال التحقيقات جارية في عدة جامعات.

البيانات التي تم إصدارها بموجب قانون حرية المعلومات ، تكشف أيضًا أن أكثر من 40 % من جميع جامعات المملكة المتحدة قد واجهت هذه المشكلة ، وهذا يشمل المؤسسات المرموقة مثل LSE و UCL وجامعة غلاسكو التابعة لمجموعة Russell Group.

وشهد استخدام تقنية الذكاء الاصطناعى، وخاصة روبوتات الدردشة بالذكاء الاصطناعي ، زيادة كبيرة منذ بداية عام 2023 ، ويمكن الوصول بسهولة إلى هذه الروبوتات ، مثل ChatGPT ، وفي بعض الأحيان تكون متاحة مجانًا ، مما يسمح للطلاب بكتابة مقالات كاملة في غضون دقائق وتعمل جامعات المملكة المتحدة بجد لمعالجة قضية الغش هذه ، لكنها واجهت تحديات في الاستجابة لهذه التكنولوجيا الجديدة ، يستخدم ChatGPT بيانات واقعية وحججًا من مصادر عبر الإنترنت لإنشاء مقالات ، على الرغم من أنها غالبًا ما تفتقر إلى الأصالة والإبداع.

في محاولة لمعالجة المشكلة ، قدم Turnitin ، وهو برنامج لمكافحة الانتحال تستخدمه جامعات المملكة المتحدة على نطاق واسع ، برنامجًا جديدًا في وقت سابق من هذا العام يمكنه تحديد المقالات المزيفة.

ومع ذلك ، لا يزال العديد من الموظفين متشككين بشأن دقتها. حققت جامعة كينت في 47 طالبًا لاستخدام ChatGPT أو روبوتات دردشة AI مماثلة لإكمال مهامهم ، مما أدى إلى إدانة 22 طالبًا وحصولهم على علامة الصفر.

قامت جامعة لندن ، بيركبيك ، وجامعة ليدز بيكيت أيضًا بالتحقيق في عدد كبير من الطلاب المتورطين في الغش.

من المهم ملاحظة أن الحالات الفعلية للغش قد تكون أعلى من ذلك بكثير ، لأن بعض الجامعات إما لا تحتفظ ببيانات مركزية حول هذه التحقيقات أو تختار عدم الكشف عن المعلومات. على سبيل المثال ، تخشى جامعة أنجليا روسكين في كامبريدج من أن الكشف عن البيانات يمكن أن يضر بسمعتها. يعتقد الدكتور ريتشارد هارفي ، أستاذ علوم الكمبيوتر بجامعة إيست أنجليا ، أن ChatGPT مصمم حاليًا بطريقة تسهل الغش. لقد أصبح ماهرًا في تحديد الغشاشين ، مشيرًا إلى القواعد النحوية المثالية والبناء الأسلوبي الذي يشبه عمل شاب يبلغ من العمر 15 عامًا. أصبح الدكتور أندريس جواداموز ، خبير قانون الملكية الفكرية بجامعة ساسكس ، بارعًا أيضًا في التعرف على المقالات التي تم إنشاؤها بواسطة ChatGPT.

أدى إدخال أساليب جديدة لمكافحة الغش إلى جعل المحاضرين حذرين من توجيه اتهامات خاطئة للطلاب ، مما قد يضر بسجلاتهم الأكاديمية. تم الإبلاغ عن حالة في وقت سابق من هذا العام حيث تم وضع علامة خطأ على طالب في جامعة بولتون بتهمة الغش. حذر البروفيسور فابيو أريكو من مركز سياسة ومنحة ممارسة أبحاث التعليم العالي في جامعة إيست أنجليا من تطبيق العقوبات دون تفكير شامل ومن المحتمل أن يدمر حياة الطلاب. في حين لا يزال هناك بعض القلق والمقاومة للتغيير ، بشكل عام ، يبدو أن الحالة المزاجية بين المحاضرين تتحسن مع تكيفهم مع التحديات الجديدة ووضع استراتيجيات للتعامل مع الغش بشكل فعال.