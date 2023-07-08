شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: واتس آب يبدأ طرح "فلاتر" جديدة لمستخدمى أندرويد قريبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ واتس آب مؤخرًا في طرح لوحة المفاتيح المعاد تصميمها مع شريط الرموز التعبيرية لمستخدمي أندرويد، وتعمل الآن المنصة المملوكة لشركة Meta على ميزة جديدة لتصفية المحادثات داخل قائمة الدردشة.

وكما ذكرت WABetaInfo ، يقوم واتس آب بتطوير زر تصفية جديد للتطبيق، حيث إن الميزة متاحة حاليًا لمختبري الإصدار التجريبي من أندرويد، ومن أجل استخدام الميزة، تحتاج إلى تثبيت الإصدار التجريبي من أندرويد 2.23.14.17 "، يخطط واتس آب لإدخال ثلاثة عوامل تصفية في أعلى قائمة الدردشة، لتحل محل علامات التبويب التي كانت موجودة مسبقًا هناك قبل استبدالها بشريط التنقل السفلي.

وبحسب التقرير، فتتضمن هذه الفلاتر خيارات لتنظيم الدردشات بناءً على الرسائل غير المقروءة والمحادثات الشخصية والمحادثات المتعلقة بالأعمال. في حين أن هذه المرشحات تلبي فئات معينة من الدردشات، فإن عدم وجود مرشح مخصص للمحادثات الجماعية أمر ملحوظ بالتأكيد".

حيث أن القدرة على تصفية قائمة الدردشة قيد التطوير وستكون متاحة في تحديث مستقبلي للتطبيق، كما قدم واتس آب مؤخرًا القدرة على ضبط حجم النص لمستخدمي ويندوز، وتهدف هذه الميزة الجديدة إلى تحسين تجربة المستخدم الإجمالية من خلال السماح للمستخدمين بتخصيص حجم النص المعروض على شاشات سطح المكتب الخاصة بهم.

ويمكنك العثور على ميزة تغيير حجم النص في إعدادات تطبيق واتس آب ، وتحديداً في قائمة "التخصيص"، وتهدف هذه الإضافة إلى تزويد المستخدمين بطريقة ملائمة لضبط حجم النص في تطبيق ويندوز، بالإضافة إلى ذلك ، قدم واتس آب اختصارات جديدة لتعديل حجم النص بسرعة، ويمكن للمستخدمين الضغط على CTRL +/- لزيادة حجم النص أو تصغيره ، وCTRL + 0 لإعادة تعيينه إلى الحجم الافتراضي.