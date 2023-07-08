شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: واتساب يوفر 10 ميزات للخصوصية.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واتساب هو أحد تطبيقات المراسلة الأكثر استخدامًا، ويضيف النظام الأساسى الكثير من الميزات الجديدة كل عام لتحسين تجربة المستخدمين، يحتوى التطبيق الآن على 10 ميزات خصوصية على الأقل، وقد تمت إضافة عدد قليل منها إلى النظام الأساسي، واحدة من أفضل الإضافات هى ميزة قفل الدردشة، والتى تساعد فى وضع قفل ببصمة الإصبع لمحادثات محددة.

إليك أفضل 10 ميزات خصوصية يقدمها النظام الأساسي:

أضاف -WhatsApp مؤخرًا القدرة على قفل محادثاتك الشخصية الفائقة، يحتاج الأشخاص فقط إلى الانتقال إلى قسم ملف تعريف الدردشة والنقر على ميزة قفل الدردشة لتمكينها، واتباع الخطوة اللازمة لكل دردشة، وستتم إضافة جميع الدردشات المقفلة إلى مجلد يكون مرئيًا فى الجزء العلوى من الشاشة.

يوفر التطبيق أيضًا خيارًا يتيح لك إخفاء العلامات الزرقاء، مما يعنى بشكل أساسى أن المرسل لن يكون قادرًا على معرفة ما إذا كنت قد قرأت رسائله أم لا، حتى المتلقى غير قادر أيضًا على التحقق مما إذا كان المرسل قد قرأ الرسالة، منها الميزة مرئية فى الإعدادات> الخصوصية> قراءة الإيصالات.

يمكن لأى شخص لديه رقم هاتفك الاتصال بك على WhatsApp، ولكن يمكنك حظر رقم هاتف معروف أو اختيار إسكات المكالمات الواردة من المتصلين غير المعروفين عن طريق تغيير إعدادات الخصوصية الخاصة بك. ما يعنى إسكات المكالمات الواردة من المتصلين غير المعروفين والتركيز على المحادثات التى تهمك، مع الحفاظ على خصوصيتك ومنع الاتصال غير المرغوب فيه.

يمكن للأشخاص أيضًا إضافة قفل بصمة الإصبع إلى تطبيق المراسلة، وهو أمر مفيد للأشخاص الذين يريدون أن تظل محادثاتهم خاصة حتى لو أخذ شخص آخر هواتفهم الذكية، لهذا يحتاج المستخدم فقط إلى الانتقال إلى الإعدادات> الخصوصية> التمرير لأسفل والنقر على قفل بصمة الإصبع لتمكينه.

يمكنك إخفاء حالتك وصورة ملفك الشخصى والمحتوى الذى تم رؤيته لآخر مرة من جهات اتصال محددة، هذه الميزة مفيدة بشكل خاص لصورة الملف الشخصى لأنه يتعين عليك أحيانًا الاتصال بأشخاص مجهولين على واتساب ولا يشعر المستخدمون المهتمون بالخصوصية برغبة فى إظهار صورهم لغير جهات الاتصال.

-مكنك أيضًا منع أى شخص من إضافتك إلى مجموعات غير معروفة، حيث سمح واتساب دائمًا لأى شخص لديه رقم هاتفك بمراسلتك أو إضافتك إلى مجموعة، تمامًا مثلما يمكن لأى شخص أن يرسل لك رسالة SMS أو بريدًا إلكترونيًا إذا كان لديه معلومات الاتصال الخاصة بك. لمزيد من الخصوصية، يمكنك التحكم فى من يمكنه إضافتك إلى مجموعة عن طريق ضبط إعدادات واتساب.

كذلك يتيج واتساب ميزات خصوصية تتعلق بحظر الأشخاص على تطبيق المراسلة.

يمكن لمستخدمى واتساب أيضًا إخفاء تواجدهم عبر الإنترنت على التطبيق، بعبارات أبسط ، لن يتمكن أى شخص من معرفة ما إذا كنت تستخدم تطبيق المراسلة لأن تمكين هذا الخيار سيخفى علامة "عبر الإنترنت" من حسابك.

اختفاء الرسائل هى ميزة اختيارية يمكنك تشغيلها لمزيد من الخصوصية، فعند تمكين اختفاء الرسائل ، يمكنك ضبط الرسائل بحيث تختفى بعد 24 ساعة أو 7 أيام أو 90 يومًا من وقت إرسالها، ما لم يتم الاحتفاظ بهذه الرسالة. يمكن تعيين الميزة كإعداد افتراضى للمحادثات الجديدة على WhatsApp. يمكن للمرء أيضًا استخدام ميزة Disappearing Messages للمحادثات القديمة عن طريق تمكين الخيار فى قسم الملف الشخصى لجهة الاتصال هذه.

يمكن للمستخدمين أيضًا استخدام ميزة التحقق بخطوتين لأنها تضيف المزيد من الأمان إلى حساب واتساب الخاص بهم، فقط اضغط على الحساب> التحقق من خطوتين> تمكين. أدخل رقم التعريف الشخصى المكون من ستة أرقام من اختيارك وقم بتأكيده، كذلك أدخل عنوان بريد إلكترونى يمكنك الوصول إليه أو انقر فوق تخطى إذا كنت لا تريد إضافة عنوان بريد إلكتروني.