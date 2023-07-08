انت الان تتابع خبر خلها قلعت البتاع.. بطولة مني زكي كل المشاهد المسربة من فيلم أصحاب ولا أعز..ومتابع كله بأن والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - استطاع المشهد الذي قامت به الفنانه الكبيره منى زكي ان يعمل احداث ضجه كبيره جدا في فيلم اصحاب والاعزاء النجمه الكبيره منى زكي بعد ان تصدر المشهد مواقع التواصل الاجتماعي وصفحات السوشيال ميديا وتصدر بحث جوجل في الاشهر الماضيه.

و انهالت عليها التعليقات بصوره كبيره جدا في الفيديو والمشهد الجريئه التي قامت الفنانه زكي التي قامت فيه الفنانه منى زكيه الملابس الداخليه لها في احد المولات مما انهالت عليها التعليقات بالسخريه الشديده وعدم الحياه الشديد الذي قامت به الفنانه منى زكي في هذا المشهد.

فيلم اصحاب ولا اعزاء نجاحا كبيرا جدا واستطاع ان يحقق عدد كثير جدا المشاهدات والاموال الطائله والتي قدر للفنانه منى زكي بانها اخذت من هذا الفيلم ما يقارب 18 مليون جنيه مصري وهو رقم كبير جدا وكان هذا بسبب المشهد او عده المشاهد القويه للفنانه منى زكي.