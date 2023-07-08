شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: ارتفاع مبيعات الهواتف القابلة للطى عالميا رغم انخفاض إجمالى شحنات الهواتف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - زادت شحنات الهواتف الذكية القابلة للطي العالمية بنسبة 64% على أساس سنوي في الربع الأول من عام 2023 (الربع الأول من عام 2023) لتصل إلى 2.5 مليون وحدة، وفقًا لتقرير صادر عن Counterpoint .

وبحسب موقع TOI الهندى، فإن الأرقام مهمة للغاية لأن السوق القابل للطي ارتفع على الرغم من انخفاض بنسبة 14.2٪ على أساس سنوي في سوق الهواتف الذكية العالمي الإجمالي خلال نفس الفترة، وبحسب التقرير فقد أظهرت أسواق الهواتف الذكية القابلة للطي في جميع المناطق الرئيسية تقريبًا نموًا قويًا في الربع الأول من عام 2023.

ما الذي دفع سوق الهواتف الذكية العالمية القابلة للطي؟

ويعزو التقرير النمو القوي في السوق العالمية القابلة للطي بسبب النمو في السوق الصينية القابلة للطي، فعلى الرغم من انخفاض سوق الهواتف الذكية الصيني الإجمالي بنحو 8٪ على أساس سنوي في الربع الأول من عام 2023 ، فقد نما السوق القابل للطي ، حيث ارتفع بنسبة 117٪ على أساس سنوي إلى 1.08 مليون وحدة.

وقال كبير المحللين Jene Park إنه في عام 2023 ، سيكون هناك منافسة مكثفة على المنتجات والأسعار بين مصنعي المعدات الأصلية في السوق العالمية القابلة للطي نظرًا لمزيد من العدوانية، ووفقًا لـ Park ، سيشهد العام أيضًا زيادة حجم مبيعات الهواتف الذكية القابلة للطي من النوع الصدفي من خلال إطلاق العديد من المنتجات.

هل ستدخل شركة آبل في شجار الهاتف الذكي القابل للطي؟

وفقًا لبارك لا تزال شركة آبل غائبة عن التوقعات قصيرة المدى.

"ومع ذلك نظرًا لأن استجابة المستهلك الإجمالية للهواتف القابلة للطي آخذة في التحسن ، ومن المحتمل أن تصدر Apple منتجات قابلة للطي بخلاف الهاتف قريبًا ، فمن المحتمل أن تحدث مشاركة العلامة التجارية في سوق الهواتف الذكية القابلة للطي بعد عام 2025".