علوم وتكنولوجيا

"واتساب" يطرح ميزة جديدة بشأن الية البحث تكون فيه أسهل وأسرع

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بغداد - ياسين صفوان - وفي هذا السياق، رصد موقع (WABetaInfo) الذي يتابع أحدث التطورات في "واتساب" أولا بأول، أن التطبيق يختبر حاليا قائمة فلاتر جديدة صممت لمساعدة المستخدمين على البحث في المحادثات بطريقة أسرع.

ونشر الموقع لقطة شاشة (Screenshot) تظهر وجود 3 فلاتر تسعى لمساعدة المستخدم على غربلة الرسائل.


وتمكن هذه الفلاتر المستخدم من العثور على المحادثات الشخصية أو القفز إلى المحادثات الخاصة بالعمل، بدلا من إضاعة الوقت في البحث في قائمة ضخمة متخمة بالرسائل غير المتجانسة.

وتظهر الفلاتر الجديدة على النحو التالي:

كل الرسائل (All).
الرسائل غير المقروءة (Unread).
الرسال الشخصية (Personal).
رسائل العمل (Business).
أما في الوقت الراهن، فإن هناك قائمة واحدة تضم الرسائل المقروءة وغير المقروءة معا، وقد أضاف التطبيق أخيرا فلترا يظهر
الرسائل غير المقروءة.

لكن في ظل الاستخدام الواسع لـ"واتساب" في العمل والتواصل الشخصي من قبل المستخدمين تبدو هذه الميزة غير ذات صلة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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