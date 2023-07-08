شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ميتا تطلق برنامج Thread beta للأندرويد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمكن لمستخدمي Android قريبًا إلقاء نظرة خاطفة على الميزات القادمة لـ Meta Thread ، المنافس الجديد على Twitter الذي يثير غضب Elon Musk.

وأعلن مهندس ميتا على المنصة أن "مستخدمي Android الذين يحبون العيش على أحدث طراز" يمكنهم الاشتراك للحصول على إصدار تجريبي من التطبيق ، والذي تم إطلاقه هذا الأسبوع واجتذب بالفعل أكثر من 30 مليون اشتراك بحلول صباح يوم الخميس، و لا يوجد أي ذكر لبرنامج iOS التجريبي حتى الآن ، وفقا لتقرير engadget.

على الرغم من عدم توفر أي إصدارات تجريبية من تطبيق Android حتى الآن ، إلا أن البرنامج قد يكون مغريًا لأن النظام الأساسي لا يزال يفتقر إلى قائمة طويلة من الميزات المطلوبة وتشمل هذه الميزات الرسائل المباشرة ، وإصدار ويب كامل ، وموجز زمني ، وخلاصة "متابعة" ، والقدرة على حذف ملف التعريف الخاص بك دون مسح حساب Instagram الخاص بك أيضًا

بالطبع ، غالبًا ما تأتي البرامج التجريبية مصحوبة بأخطاء لذا تابع فقط إذا كنت مرتاحًا للمخاطر المرتبطة بها. كما نصح @ 0xjessel من Meta ، "ستظهر هنا ميزات جديدة وإصلاحات للأخطاء أولاً ، ولكن سيتعين عليك أيضًا قبول مخاطر متزايدة تتعلق ببنية أكثر عدم استقرارًا منذ أن كانت في وقت سابق.

بالإضافة إلى ذلك ، ستجمع Meta بياناتك ربما أكثر من المعتاد، وسيتم جمع بيانات معينة عن استخدامك للتطبيق ومشاركتها مع المطور للمساعدة في تحسين التطبيق".

وإذا كنت تشعر بالمغامرة ، يمكنك الاشتراك في الوصول إلى الإصدار التجريبى لحسن الحظ لا توجد قائمة انتظار: يمكن لأي شخص لديه جهاز Android الدخول إلى البرنامج وتجربة الإصدارات المستقبلية عندما تصبح متاحة.